sabato 29 marzo alle ore 11.00, presso la Biblioteca civica di Verona in via Cappello, 43, sarà presentato il libro di Eugenio Marino "Andarsene sognando. L'emigrazione nella canzone italiana".

Il libro, già tradotto in portoghese in Brasile e uscito in queste settimane in spagnolo anche in Argentina, dove sarà lanciato alla prossima Fiera internazionale del libro di Buenos Aires in collaborazione con la “Cattedra di studi italici e glocalizzazione” dell’Università di Mar del Plata, è una ricostruzione storica dell’Italia – dall’Unità ai giorni nostri – fatta attraverso la storia dell’emigrazione e utilizzando la canzone, in modo trasversale a tutti i generi, come fonte.

L'evento è organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune e dalla Biblioteca civica di Verona, con la collaborazione dell'Associazione dei veronesi nel mondo e del Club per l'UNESCO di Verona. Sarà introdotto e moderato dal giornalista e scrittore Gino Tomasini, che stimolerà il dialogo dell'autore con Emilio Franzina, già professore di Storia contemporanea nelle Università di Verona e Padova, Luciano Corsi, Presidente dell'Associazione veronesi nel mondo e Agata De Nuccio, scrittrice di racconti, che farà delle letture del libro.

