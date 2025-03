MILANO - Dopo il successo della tappa a Londra, il roadshow internazionale di SMAU, aggregatore internazionale di opportunità per l’ecosistema dell’innovazione, proseguirà a Parigi il 10 aprile presso Station F, il più grande campus di startup al mondo, con oltre 1.000 startup insediate e oltre 30 programmi di accelerazione ospitati.

L’evento, organizzato in collaborazione con ITA - Italian Trade Agency, riunirà quest’anno 50 startup italiane selezionate tra le circa 300 candidature ricevute da tutta Italia, pronte a raccontare le loro soluzioni a corporate, investitori e attori chiave dell’ecosistema francese, aprendosi così a nuove collaborazioni di sviluppo internazionale grazie al modello dell’Open Innovation.

Il 9 aprile, SMAU Paris aprirà con una serata inaugurale presso l’Ambasciata d’Italia, alla presenza del viceministro Valentino Valentini. L’evento rientra tra le iniziative dedicate alla Giornata Nazionale del Made in Italy, volta alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana nell’innovazione.

“Contento che l’evento inaugurale di SMAU Paris sia stato scelto per celebrare la giornata del Made in Italy” si è detto il viceministro Valentini. “Il Made in Italy affonda le sue radici nelle tradizioni dei nostri territori, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e al futuro”, ha ricordato. “Le nostre imprese sono un esempio d’avanguardia industriale, sempre pronte ad abbracciare l'innovazione e le nuove tecnologie attraverso un continuo processo di modernizzazione. Come Governo, stiamo investendo con determinazione nel trasferimento tecnologico e nel sostegno e la valorizzazione delle nostre startup, veri e propri motori di crescita e competitività per il Paese”.

Il 10 aprile, Station F sarà teatro di incontri B2B, momenti di networking e approfondimenti su temi come Smart Cities, Energy, Open Innovation & Corporate Innovation, Intelligenza Artificiale, Business Growth e Venture Capital. A concludere l’esperienza, un tour previsto l’11 aprile nei luoghi simbolo dell’innovazione parigina, entrando in contatto diretto con acceleratori e hub di innovazione delle grandi aziende francesi.

Le 50 startup selezionate per Smau Parigi

Le startup presenti, selezionate da SMAU e ITA - Italian Trade Agency, operano in diversi settori strategici, rappresentando la vivacità dell'innovazione italiana, dall’Intelligenza Artificiale alla sostenibilità, dall’energia al cleantech, dall’Industria e Smart Manufacturing alla salute e benessere.

Tra queste, molte sono sostenute attivamente da sette Regioni italiane — Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche e Valle d'Aosta — particolarmente attente ai cambiamenti richiesti dalle sfide contemporanee ed efficienti sul tema innovazione.

A rafforzare il contributo dell’Italia in questo contesto internazionale è anche la partecipazione di Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, ciascuna con una selezione di startup dei loro network, oltre a Fondazione NEST - Network for Energy Sustainable Transition e alle Case delle Tecnologie Emergenti finanziate dal MIMIT, rappresentate da CTENEXT di Torino e Cagliari Digital Lab. La loro presenza arricchisce ulteriormente il panorama delle eccellenze italiane all’evento, rafforzando il contributo del Paese in questo contesto internazionale.

“Torniamo a Parigi con una delegazione ancora più ampia e diversificata, che vede la partecipazione di molte corporate e startup italiane, testimoniando il crescente interesse che l’innovazione Made in Italy riscuote sui mercati internazionali”, spiega Pierantonio Macola, presidente di SMAU. “Questa tappa rappresenta un momento strategico per il consolidamento delle relazioni tra l’ecosistema dell’innovazione italiano e quello francese, creando nuove opportunità di collaborazione e crescita reciproca”, aggiunge. “Le nostre startup, grazie a soluzioni già validate e immediatamente applicabili, si pongono come partner strategici per le imprese che intendono innovare, offrendo non solo competenze specialistiche, ma anche agilità e capacità di adattamento alle esigenze del mercato”.

I grandi protagonisti dell’innovazione

I team innovazione delle corporate italiane coinvolte provengono, tra le altre, dal mondo finanziario e assicurativo con realtà come Intesa Sanpaolo Innovation Center e Unipol Assicurazioni, dal settore salute con Amplifon, dal mondo energy e multiutility con Italgas, Terna, Edison, Iren e Siram Veolia, da quello dei trasporti e mobilità con Trenord e FNM. E ancora dall’ambito tecnologico con Italtel, da quello agroalimentare e della ristorazione con Lactalis Italia e Autogrill, e per concludere dal settore sport con Juventus Football Club, testimoniando l’interesse crescente delle grandi aziende nel collaborare con startup innovative per sviluppare soluzioni all’avanguardia.

Prenderanno parte agli incontri con la delegazione di startup e le grandi aziende italiane per dare il via a fruttuose nuove collaborazioni, anche alcune realtà francesi, tra cui BNP Paribas, EDF, ENGIE New Ventures, Louis Vuitton, Orange, Sodexo, Stellantis, Valeo, Bpifrance, France Digitale, Impulse Partners, 360 Capital, L’Oréal. Proprio quest’ultima, grazie agli incontri facilitati da SMAU durante il roadshow di Parigi 2024, ha avviato un dialogo con la startup italiana Viola, che si è concretizzato con la sua recente ammissione al prestigioso 'L'Oréal Beauty Tech Atelier' presso Station F, accelerando il percorso di crescita e la sua espansione nel mercato francese.