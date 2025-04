Si è tenuta lo scorso sabato 29 marzo, presso la Biblioteca civica di Verona, la presentazione del libro di Eugenio Marino "Andarsene sognando.

L'emigrazione nella canzone italiana". L'evento, organizzato dall'assessorato alla Cultura del Comune e dalla Biblioteca civica di Verona, con la collaborazione dell'Associazione dei veronesi nel mondo e del Club per l'UNESCO di Verona, è stato

l'occasione per ripercorrere, attraverso il racconto che ci riporta la musica, più di 150 anni di emigrazione italiana. I relatori hanno analizzato e ripercorso i fenomeni storici di lotta per l'integrazione, passati sia attraverso percorsi pacifici e democratici di integrazione che attraverso fenomeni violenti, di tipo anarchico e politico, come criminale e mafioso. Violenza di cui gli emigrati italiani sono stati

spesso vittime (dai linciaggi di italiani in Louisiana al crimine di Stato di Sacco e Vanzetti a Boston), ma anche, altrettanto, carnefici (dalla mafia negli USA ai

militari italiani delle dittature sudamericane). Tutti fenomeni di cui la canzone, da Marino usata come fonte storica, riporta ampia e popolare testimonianza.