MIAMI - Mercoledì prossimo, 22 aprile, verrà celebrata a Miami la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo. Ad organizzare l’evento sono la Miami Scientific Italian Community, la California Scientific Italian Community, Star Italia Accelerator e la Texas Scientific Italian Community, che intendono così confermare il loro sostegno all’ecosistema italiano dell'innovazione con un intervento d’insieme sul territorio.

Ospiti della Miami Scientific Italian Community saranno i protagonisti delle diverse realtà scientifiche italiane e non mancheranno collegamenti con i laboratori nazionali di molti degli associati Msic. È prevista fra gli altri la partecipazione di: Maria Carmela Basile, responsabile dell’Unità Valorizzazione della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Claudia Brunori, direttrice del Dipartimento per la sostenibilità di ENEA; e Sabrina Lucibello, direttrice del Centro di ricerca e servizi Saperi&Co dell’Università La Sapienza di Roma. Modererò gli interventi Paolo Gaudenzi, consigliere per la Scienza e la Tecnologia del Consolato Generale d’Italia a Boston.

L’inizio della conferenza è previsto alle ore 14:30.

Il tema proposto sarà quello del modello italiano sul trasferimento tecnologico e l’offerta delle Università e dei Centri di ricerca sulla cooperazione internazionale. Definire il trasferimento tecnologico è un’attività impegnativa, soggetta a dinamiche ogni volta nuove. Capita che l’uditore, per quanto spesso attrezzato di competenze multidisciplinari e solide, con difficoltà riesca a mascherare la propria incertezza di fronte all’oratore esperto di trasferimento tecnologico, una materia affascinante e ostica da spiegare allo stesso tempo. Con TT si intende descrivere la sequenza di una serie di attività concatenate fra loro all’interno di un percorso di innovazione, sviluppate da un qualsiasi team di ricerca, sia pubblica sia privata, spesso con il supporto di altri partner di innovazione (industrie, consulenti, venture builder e venture capital), atte a trasformare le competenze e i risultati scientifici ottenuti in prodotti innovativi, utili per il mercato e, dunque, a esso trasferibili.