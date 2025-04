HELSINKI - In vista della 19ª Biennale Architettura di Venezia, i curatori del padiglione nazionale finlandese e del padiglione nordico, di cui quest’anno la Finlandia ha il turno di curatela, hanno partecipato, su invito dell’Ambasciatore d’Italia in Finlandia, Nicola Todaro Marescotti, ad un evento celebrativo della manifestazione. Il ricevimento è stato ospitato la scorsa settimana presso la Residenza dove, in coincidenza, è stata festeggiata anche la ricorrenza dei 100 anni dall’acquisto da parte del Governo italiano dello storico edificio, progettato da due importanti architetti finlandesi.

L’Ambasciatore Todaro, nel dare il benvenuto ad una folta platea composta da addetti ai lavori, architetti, designers, personalità del mondo culturale finlandese e della stampa specializzata locale, ha porto i saluti a nome del Presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, augurando “il pieno successo della partecipazione finlandese alla più importante manifestazione internazionale del settore, per discutere di architettura all’insegna dell’intelligenza del vivere assieme, un ambito nel quale gli architetti e i designer italiani e finlandesi si sono sempre distinti”.

L’evento è stato onorato anche della presenza della Ministra della Scienza e della Cultura Mari-Leena Talvitie, oltre alla partecipazione di Daniele Belleri in rappresentanza dello Studio Carlo Ratti, che ha illustrato ai presenti il tema della Biennale per conto del team curatoriale.