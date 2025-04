DETROIT– Il Consolato d’Italia a Detroit annuncia “con orgoglio” la conclusione di una visita di “grande successo” di una delegazione di alto livello della Regione Piemonte, svoltasi dal 22 al 25 aprile nell’area metropolitana di Detroit ed Ann Arbor. “La missione -si sottolinea dal Consolato – ha segnato un significativo passo in avanti nella cooperazione transatlantica, mettendo in luce l’ecosistema dell’innovazione italiano e rafforzando i legami industriali, accademici e istituzionali con il Michigan. “Guidata dall’Assessore Regionale Andrea Tronzano, oltre alla Console d’Italia a Detroit Allegra

Baistrocchi, la delegazione – informa il Consolato – includeva leader istituzionali, come Michela Favaro (Vicesindaco di Torino), Giulia Macron (Direttore della Promozione Internazionale della Regione Piemonte), Monica Mailander (Presidente di Vehicle Valley), Stefano Nigro (Direttore Generale CEIPIEMONTE) e Pasqualino Andrea Talaia (Direttore CAN Produzione Torino); autorità universitarie, come Stefano Geuna (Rettore dell’Università di Torino) e Gianmario Pellegrino (Vicerettore del Politecnico di Torino); e dirigenti di alcune delle più importanti organizzazioni industriali e del settore automotive del Piemonte, come Pierpaolo Antonioli (Presidente di Confindustria Piemonte e Amministratore Delegato di Dumarey Italia), Gianmarco Giorda (Direttore Generale di ANFIA, l’Associazione italiana di oltre 520 aziende nella filiera della produzione automotive), Fabrizio Mina (Amministratore Delegato di Italdesign USA) e Andrea Paviolo (Vicepresidente di MEC US, rappresentante dell’Associazione delle Piccole e Medie Imprese)”. “La delegazione – spiega il Consolato – ha partecipato a più di una dozzina di incontri di grande impatto con attori chiave nei settori della mobilità, della produzione e della tecnologia del Michigan. Il gruppo ha incontrato importanti aziende automobilistiche, tra cui General Motors, Stellantis, Toyota, Rivian, Mullen, Bosch, Mayco e molte altre, e ha partecipato attivamente al Vehicle & Transportation Technology Innovation Meeting (VTM) di Detroit, dove la Regione Piemonte ha presentato la sua visione strategica e le sue capacità. Al VTM, la delegazione piemontese ha presentato il suo Automotive Ecosystem, una moderna rete regionale che coniuga produzione, innovazione e formazione. Con 550 milioni di euro di esportazioni verso il Michigan nel 2024 direttamente dalla regione, il Piemonte è diventato un polo europeo leader per la componentistica nel settore automobilistico e meccanico. La presentazione ha offerto l’opportunità di invitare le aziende del Michigan a partecipare al VTM 2026 a Torino, il 24 e 25 marzo. Gli incontri con MEDC, MichAuto, MEMA e altre istituzioni regionali hanno approfondito la collaborazione bilaterale sulla mobilità futura, l’elettrificazione e lo sviluppo economico”. La delegazione ha inoltre incontrato il Vicegovernatore Garlin Gilchrist II presso il NewLab Detroit, “evidenziando gli obiettivi di innovazione condivisi tra Italia e Michigan”. L’Assessore Regionale Tronzano ha espresso la sua soddisfazione per la missione e ha dichiarato: “Il Piemonte è stato raccontato per quello che è: un territorio industriale, concreto, competitivo, pronto a collaborare.”

La missione si è conclusa con una tavola rotonda presso il Consolato d’Italia a Detroit con Michigan Defense, incentrata sul settore aerospaziale. L’incontro è stato seguito da una visita ad Ann Arbor, dove i delegati hanno visitato Ann Arbor SPARK, esplorato le opportunità di collaborazione con l’Università del Michigan e incontrato i responsabili dello sviluppo economico della città. La Console Allegra Baistrocchi ha commentato: “Questa delegazione riflette la forza e l’ambizione del rapporto tra Italia e Michigan. Il Piemonte e il Michigan sono partner naturali nel plasmare il futuro della mobilità sostenibile, della produzione avanzata e della ricerca. Siamo orgogliosi dei significativi legami instaurati questa settimana e attendiamo con impazienza le concrete collaborazioni che ne seguiranno”. Il Consolato d’Italia a Detroit esprime “sincera gratitudine a tutti i partner e gli stakeholder del Michigan che hanno accolto la delegazione e contribuito al successo di questa missione”.