PRAGA – “Progetto Donna”: l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (CAMIC) in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga, è dedicata alle donne italiane che desiderano avviare attività imprenditoriali nella Repubblica Ceca, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e informazioni mirate per affrontare con successo le sfide iniziali. Il progetto mira a: supportare le imprenditrici italiane, fornendo consulenze mirate in lingua italiana su fiscalità, Normative e gestione aziendale e offrendo informazioni su incentivi e finanziamenti dedicati; Creare un ecosistema inclusivo favorendo la partecipazione femminile al mondo imprenditoriale attraverso spazi e risorse dedicate e promuovendo l’inclusività e il contributo delle donne all’economia italo-ceca; Facilitare la creazione di reti professionali organizzando eventi, seminari e workshop per favorire lo scambio di esperienze tra imprenditrici italiane e ceche e rafforzando le connessioni con realtà locali e internazionali. Le donne imprenditrici affrontano spesso ostacoli nell’accesso al credito, alla formazione e al networking. Il progetto si propone di ridurre queste barriere. La Repubblica Ceca presenta regole diverse rispetto all’Italia, per questo una consulenza specifica aiuta a navigare tra normative fiscali, procedimenti burocratici e requisiti amministrativi. Le interessate possono accedere a una consulenza introduttiva in materia di fiscalità e gestione aziendale, fornita da esperti qualificati. La creazione di una rete stabile di contatti tra imprenditrici italiane, ceche e altre realtà locali, favorisce la collaborazione e scambio di opportunità, anche attraverso workshop e seminari per lo sviluppo di competenze imprenditoriali e il confronto su tematiche specifiche. Orientamento mirato: Informazioni chiave su come avviare e gestire un’impresa nella Repubblica Ceca. Supporto pratico: Strumenti per affrontare sfide iniziali e opportunità di crescita. Accesso a una rete consolidata: Contatti e collaborazioni utili per espandere il proprio business. Ulteriori informazioni su: https://www.camic.cz/it/project/progetto-donna/