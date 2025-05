Los días 8 y 9 de junio los italianos votamos, en Italia y en el exterior, por la abrogación de 5 actuales disposiciones de ley (4 sobre el trabajo y una sobre la inmigración).

Los italianos en el exterior, en base a la ley 459 del 27.12.2001 votamos por correspondencia recibiendo el material en nuestro domicilio.

De qué tratan estos referéndum? 4 de ellos sobre el trabajo y el quinto sobre la inmigración

1) No a los despidos ilegítimos

2) Más protección para los trabajadores y trabajadoras de las pequeñas empresas

3) Reducción del trabajo precario

4) Más seguridad laboral

5) Reivindica el derecho de los trabajadores inmigrantes con soggiorno de trabajo legal y residencia establecida, a solicitar la ciudadanía italiana después de 5 años de residencia. Con la ley actual lo pueden hacer después de 10 años. Este plebiscito propone abrogar los 10 años y convertirlos en 5.

Participar y votar es un derecho conquistado por los italianos en el exterior en el año 2001.

El Ministro de Exteriores Antonio Tajani sostiene que a los italianos residentes en el exterior no nos interesa participar de la vida política italiana y por eso han endurecido, con un decreto, los requisitos para obtener la ciudadanía italiana.

En esta instancia electoral tenemos que informarnos y participar masivamente para demostrar al gobierno italiano que somos italianos y que nos interesa participar y decidir sobre los destinos de los italianos dentro y fuera de fronteras.

Para entender mejor y votar de manera conciente teinvitamos a participar de la charla informativa que realizaremos el día 16 de mayo c.a. a las 19 horas en la Casa degli Italiani (8 de Octubre 2655) a cargo del Dr. Gianni Raso (Catedra del Trabajo y Derecho Laboral de la UDELAR)

COORDINAMENTO DONNE ITALO-URUGUAIANE

​​​​​INVITO

I giorni 8 e 9 giugno gli italiani resident i in Italia e residenti all’ estero votia mo per l’ abrogazione di 5 disposizioni di legge (4 vi ncolate al mondo del lavoro e la quinta all’ immigrazione).

Gli italiani all’ estero, in base alla legge 459 del 27.12.2001 votiamo per corrisp ondenza dopo averricevuto il m ateriale necessario nel nostro domicilio.

Di cosa trattano questi referéndu m ? 4 sono vincolati al mondo del lavoro ed il quinto all’ immigrazione : con tro i licenziamenti illegittim i; piú protezione per i lavoratori e le lavoratrici delle picccole imprese, per la riduzione del lavoro precario e per piú sicurezza nel mondo del lavoro.

La quinta invece rivendica il dir itto degli immigrati a chieder e la Cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza . Attualmente ce ne vogliono d ieci.

Partecipare e votare é un nostro diritto conquistato dagli italiani all’ estero nell’ anno 2001.

Il Ministro degli Esteri Antono T ajani sostiene che agli italiani residenti all ’ estero non c’ interessa parteciparedella vita política italiana e per questo, ha emesso un decreto, che taglia fortemente i requisiti per ottenere la Cittadinanza italiana.

Invitiamo i connazionali ad in formarsi e parteciparemassicci amente di questa istanza elett orale anche per dimostrare al governo italiano che c’ interessa parteciparee decide re sui destini degli italiani dentro e fuori frontiere.

Per capire meglio e votare in maniera consapevole t’ invitiamo a partecipare della riunione informativa che realizzeremo il giorno 16 magg io c.a. alle ore 19,00 c/o la Casa degli Italiani (8 de Octubre 2655) a carico del Dott. GIANNI RASO (Catedra del Trabajo y Derecho Laboral de la UDELAR)

COORDINAMENTO DONNE ITALO-URUGUAIANO