ROMA - Anche quest’anno il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale offre borse di studio in favore di studenti stranieri residenti all’estero e Italiani Residenti all’Estero (IRE).

Valide per il prossimo anno accademico (2025-2026) le borse hanno l’obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell’Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana.

Le borse di studio destinate agli italiani residenti all’estero sono offerte unicamente per i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Cile, Colombia, Egitto, Etiopia, Kenya, Libano, Marocco, Perù, Senegal, Sud Africa, Tunisia, Uruguay e Venezuela.

La borsa di studio copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano.

Diverse le borse previste dal bando, che prevede anche quest’anno – all’articolo 6 – una riserva di tre borse di 9 mesi ciascuna bandite in memoria dell’Ambasciatore Luca Attanasio e dei suoi collaboratori, il Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo. Queste tre borse sono destinate a candidati provenienti da Marocco, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo che intendano intraprendere o proseguire i loro studi nell’ambito delle relazioni internazionali, della cooperazione allo sviluppo, del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, con preferenza per le classi LM-38 (Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione), LM-52 (Relazioni internazionali), LM-62 (Scienze della politica), LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo), LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali). Il successivo articolo 7 prevede invece le borse “Costruiamo il futuro”: nata per connettere gli studenti delle scuole italiane in Africa al sistema italiano di formazione universitaria, per il prossimo anno accademico è prevista una riserva di 12 borse di studio di 9 mesi ciascuna per gli studenti che nell’anno scolastico 2024-2025 frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado presso le seguenti scuole italiane: Istituto Italiano Omnicomprensivo “G. Galilei” di Addis Abeba (3 borse di studio); Scuole Italiane Paritarie “E. Mattei” di Casablanca (3 borse di studio); Istituto Salesiano “Don Bosco” del Cairo (3 borse di studio); e Istituto Scolastico Italiano “G.B. Hodierna” di Tunisi (3 borse di studio).

Il bando e la lista dei Paesi/altri territori beneficiari sono disponibili in questa pagina.

I candidati possono presentare domanda unicamente attraverso il Portale “Study in Italy”.

Le candidature online devono pervenire tassativamente entro le ore 14.00 (ora italiana) del 16 maggio 2025.