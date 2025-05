Personale militare israeliano ha avviato i preparativi per ricevere oggi stesso l'ostaggio Idan Alexander liberato dalla prigionia di Hamas, secondo quanto riportato da una fonte anonima della difesa in un comunicato diffuso da diverse testate giornalistiche in lingua ebraica, scrive Times of Israel.

I preparativi riguardano in particolare un edificio presso la base di Re'im delle forze di Difesa Israeliane, dove Alexander verrà ricevuto per la prima volta, riporta Channel 12.

I mediatori e la Croce Rossa hanno ricevuto la notifica che Alexander è "vivo e in buona salute" e che sono iniziate le procedure per garantire il rilascio da parte di Hamas. Lo riferisce una fonte vicina al dossier alla tv saudita al-Sharq. Se tutto andrà bene, Idan sarà il primo soldato dell'Idf, uomo e ancora in vita, rapito da Hamas il 7 ottobre 2023 a tornare in Israele.

L'Idf si sta preparando ad accogliere Alexander a partire da mezzogiorno di oggi, secondo quanto riferisce Lo riferisce Ynet. Contemporaneamente al rilascio le truppe sono state informate di un cessate il fuoco a partire da mezzogiorno. Secondo una fonte di Hamas non ci sarà alcuna cerimonia.

Hamas ha riferito a sua volta al canale saudita Asharq che l'organizzazione è stata informata dell'inizio di un cessate il fuoco temporaneo per la liberazione di Idan Alexander, che include "tutti i tipi di voli e operazioni militari'.

Fonti di Hamas hanno dichiarato ad Asharq al-Awsat che il rilascio avverrà senza una cerimonia pubblica, su richiesta degli Stati Uniti. Secondo le stesse fonti, solo

l'unità informativa delle brigate al Qassam, l'ala militare di Hamas, documenterà i momenti della liberazione e la decisione se pubblicare o meno il video spetterà alla dirigenza dell'ala, in coordinamento con la dirigenza politica di Hamas, per evitare "qualsiasi problema che possa turbare l'amministrazione americana".

In precedenza il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva ribadito che il rilascio dell'uomo non avrebbe portato a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, né al rilascio dei detenuti palestinesi, annuncia. Al contrario, i negoziati per un possibile accordo che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza saranno condotti "sotto il fuoco nemico" e stiamo preparando "un'intensificazione dei combattimenti", ha aggiunto.

Il presidente statunitense Trump ha invece accolto con gioia l'annuncio della liberazione: "Idan Alexander, l'ostaggio americano ritenuto morto, sarà rilasciato da Hamas. Ottima notizia".

"Questa è una notizia monumentale, una misura presa in buona fede verso gli Stati Uniti e dovuta agli sforzi dei mediatori a mettere fine a questa brutale guerra. Speriamo che sia il primo dei passi finali per finire il conflitto. Attendo quel giorno per celebrare", aveva scritto in precedenza.

Famiglia ostaggio, dopo il rilascio Idan vedrà Trump a Doha

Yael Alexander, la madre dell'ostaggio Usa-israeliano Idan che dovrebbe essere rilasciato da Hamas oggi, è arrivata in Israele su un volo con l'inviato del presidente Trump, Adam Boehler.

La famiglia ha annunciato che, dopo il rilascio, Idan volerà in Qatar e lì incontrerà il presidente Donald Trump e l'emiro del Qatar.