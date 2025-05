Dal 22 al 24 maggio 2023, il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana, Antonio Tajani, compirà una visita ufficiale in Messico, accompagnato da una delegazione di associazioni imprenditoriali e numerose aziende.

Nell'ambito di questa missione si terrà il 'Forum Imprenditoriale Italia-Messico 2025', al quale parteciperanno le principali società italiane presenti in Messico, nonché alcune interessate a conoscere le opportunità commerciali offerte dal Paese latinoamericano, "una nazione in rapido sviluppo economico e impegnata a rafforzare la propria competitività internazionale", si legge in un comunicato dell'ambasciata d'Italia rivolto agli imprenditori messicani.

L'incontro si terrà giovedì 22 maggio 2025 presso l'Hotel Presidente Intercontinental di Città del Messico e sarà inaugurato dal ministro italiano Antonio Tajani e dal segretario all'Economia messicano Marcelo Ebrard.

Nel corso della giornata sono in programma panel di analisi settoriali, focalizzati su quattro settori industriali chiave per Italia e Messico: l'industria automobilistica (veicoli e componenti), i macchinari (industria 4.0, produzione e trasformazione alimentare), l'economia verde (transizione energetica, trattamento e riciclo dei rifiuti, depurazione e trattamento delle acque) e le infrastrutture fisiche e digitali (energia, trasporti, telecomunicazioni e servizi).

Seguiranno un pranzo di networking e una sessione di incontri Business-to-Business (B2B).