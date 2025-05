LONDRA - Edizione 2025 per “Italy Made Me”, i premi annuali di ricerca promossi dall’Ambasciata d’Italia a Londra, che invita i connazionali a presentare le proprie candidature.

I premi, dedicati a ricercatrici e ricercatori italiani, a inizio carriera, che operino nel Regno Unito e che si siano formati almeno in parte in Italia, saranno assegnati a riconoscimento di risultati di rilievo raggiunti in uno dei seguenti campi del sapere, come definiti dall’European Research Council (ERC): Life Sciences (LS); Physical and Engineering Sciences (PE); Social Sciences and Humanities (SH).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 agosto 2025. Il bando e il modulo di candidatura sono disponibili sul sito dell’Ambasciata.

Chi avesse bisogno di maggiori informazioni può contattare l’Ambasciata via email all’indirizzo londra.scienza@esteri.it.

I premi saranno consegnati dall’Ambasciatore d’Italia a Londra entro la fine del 2025.

L’iniziativa è coordinata dall’Ambasciata italiana a Londra con la collaborazione dell’Association of Italian Scientists in the United Kingdom (AISUK) e il sostegno di altre organizzazioni e società italiane e del Regno Unito. Il premio è infatti sponsorizzato quest’anno da David Y Mason Foundation, DottoreLondon, Il Circolo, Pirelli e Trenitalia UK.