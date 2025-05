ROMA - Gli italiani all’estero sbarcano, ancora una volta, al Salone del Libro di Torino. Anche quest’anno, dunque, alla kermesse letteraria piemontese troveranno spazio i tanti temi legati alle comunità italiane nel mondo. “Sotto lo stesso cielo”, “Celeste Bambina Nascosta”, “Una storia importante” sono alcuni dei titoli che domani, 16 maggio, saranno protagonisti allo stand della Farnesina, dove alle 13.00 verranno presentate dai funzionari della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero diversi importanti progetti editoriali.

Tra questi, anche le graphic novel della collana sull’emigrazione italiana e i cinque volumi delle Guide ai viaggi delle Radici. In particolare, si potranno conoscere quindi “Una storia importante”, dedicato all’emigrazione in Belgio, e “Celeste Bambina Nascosta”, che apre una finestra sulla dolorosa pagina dei bambini nascosti, figli di lavoratori stagionali costretti a vivere nella clandestinità tra gli anni '50 e '70. Per illustrare “Celeste” sarà presente l’illustratrice Cecilia Bozzoli, figlia d’arte che ha vissuto l’esperienza dell’emigrazione in terra elvetica.

E inoltre, verranno presentate in anteprima opere più recenti, provenienti da Buenos Aires, New York e Porto Alegre.

A seguire, il fumetto di Simona Binni, “Sotto lo stesso cielo”, che racconta la storia di una giovane italo-argentina di ritorno in Liguria, ideale collegamento con la seconda parte dell’evento, dedicata al Turismo delle Radici. Il volume intende stimolare la curiosità verso i piccoli Borghi da cui partirono tanti nostri connazionali, rinnovando interesse e curiosità degli italo-discendenti nel mondo verso la scoperta delle loro radici: un viaggio in Italia alla genuina scoperta di tradizioni e luoghi di origine delle loro famiglie.