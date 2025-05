E' un finale da cuori forti quello che attraversa da cima a fondo la serie A.

A sei punti dal gong il Napoli è avanti di una lunghezza sull'Inter, con un calendario migliore. Per il quarto posto Champions Juve e Lazio precedono di un punto la Roma, di due il Bologna, di quattro il Milan e di cinque la Fiorentina. I bianconeri, in teoria, affrontano avversari meno consistenti delle rivali.

In coda manca poco alla salvezza di Cagliari e Verona (33 punti) e Parma (32). Delle tre che seguono due andranno in B, salvo sorprese: il Venezia ha 29 punti, Lecce e Empoli 28. I pugliesi hanno il calendario peggiore, i toscani il migliore, ma se i veneti vincono a Cagliari sono quasi al sicuro. In questo clima di apprensione ed equilibrio il calcio riscopre sensazioni pre-televisive: nove gare su dieci si svolgeranno infatti domenica in contemporanea, alle 20.45. Tra questi spiccano Inter-Lazio, Fiorentina-Bologna e Roma-Milan.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Sabato

Genoa-Atalanta 2-3

Domenica (20.45)

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

A Napoli festeggiano l'annuncio della Coppa America 2027, ma per lo scudetto ogni scongiuro e' consentito, specie dopo il pari col Genoa. Con 3500 tifosi al seguito a Parma i partenopei non hanno piu' bonus, devono vincere e Conte deve fare a meno di Lobotka, avra' in panchina Neres e Buongiorno, affiderà la ricerca del gol a McTominay, Lukaku e Raspadori. Al Parma, che ha fermato Lazio, Inter, Fiorentina e ha sconfitto la Juve, serve almeno un punto per evitare pericoli, anche perchè chiuderà poi in casa dell'Atalanta.

L'Inter dipende dai risultati del Napoli ma intanto, prima di concentrarsi sulla finale Champions col Psg, vuole tre punti dalla sfida con la Lazio. Inzaghi ha molti elementi da ruotare ma sa di poter contare su una squadra affidabile. Per i biancazzurri, che hanno festeggiato il 25/o anniversario dello scudetto di Eriksson, è un momento difficile e Baroni dovrà rinunciare a Zaccagni, Pellegrini e Isaksen.

Più agevole il percorso che si profila, a parità di punti, per la Juve di Tudor. L'Udinese è tranquilla, ha perso tre delle ultime cinque gare, non avrà a disposizione Lucca. Il tecnico ha squalificati Kalulu, Savona e Thuram, recupera Yildiz, ma per l'emergenza in difesa dovrà arretrare centrale Locatelli. Mancare il quarto posto in queste condizioni sarebbe deleterio per la dirigenza dopo l'imponente mercato estivo. pera in un difficile recupero la Roma, stoppata dall'Atalanta (che giocha domani col Genoa) che per trovare comunque un posto in Europa deve battere il Milan, di ritorno all'Olimpico quattro giorni dopo il ko in Coppa Italia col Bologna, epilogo di una stagione molto deludente, a parte la Supercoppa. Grande festa comunque per l'ultima panchina di Ranieri, che riproporrà Soulè, Shomurodov e Dovbik, da cui i tifosi aspettano gol anche nelle gare che contano. E' l'ultima spiaggia per il Milan per non ritrovarsi una prossima stagione fuori dall'Europa.

Il Bologna invece disputerà l'Europa League, conquistata con la Coppa Italia, primo trofeo dopo 51 anni, primo titolo per Italiano dopo tre finali perse. Il derby dell'Appennino conta soprattutto per la Fiorentina che cerca di agganciare almeno la 'solita' Conference, ma non sara' facile. Nella drammatica volata salvezza l'Empoli vuole proseguire l'operazione recupero cominciata con la basilare vittoria sul Parma. D'Aversa potra' contare su Colombo e punta ai tre punti in casa del retrocesso Monza, che ha pero' dato segnali di vitalita' vincendo a Udine.

Sta messo peggio il Lecce che non ha alternative alla vittoria nella sfida casalinga col Torino che recupera Casadei. Giampaolo non avrà a disposizione l'infortunato Gaspar. Dopo il successo sulla Fiorentina il Venezia ha sopravanzato i rivali ma Di Francesco, scottato l'anno scorso col Frosinone all'ultimo turno, cerca punti domenica visto che alla fine giochera' in casa della Juve. Al Cagliari però serve almeno un punto visto che poi chiuderà a Napoli in quello che potrebbe essere il match scudetto dei partenopei.