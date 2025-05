ROMA – La Lega, dopo lunghe discussioni, ha deciso che le sfide scudetto Como-Inter e Napoli-Cagliari si giocheranno venerdì (e non più giovedì). Le due gare si disputeranno alle ore 20.45 e l’eventuale spareggio si terrà lunedì 26 maggio. Tutte le altre partite, invece, saranno domenica. Poi due partite al sabato e il resto delle gare la domenica. Così ha deciso, non senza qualche scontro verbale che ha portato anche alla sospensione del Consiglio, la Lega di serie A rispetto alle date e agli orari dell’ultima giornata. Sabato alle ore 18, quindi, Bologna-Genoa e alle 20.45 Milan-Monza, partite che non hanno nulla da dire. Domenica, invece, tutte alle 20.45, Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus, tra corsa per l’Europa e sfide salvezza.