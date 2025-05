SOFIA - Alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Bulgaria, Marcello Apicella, si è svolta presso la municipalità di Bansko la cerimonia di firma dell'accordo di gemellaggio tra i Comuni di Bansko, nella Regione di Blagoevgrad, e il Comune di Bormio, in provincia di Sondrio, nel cuore delle Alpi e dell'Alta Valtellina.

Il gemellaggio giunge a coronamento degli impegni assunti dai due Comuni su iniziativa del console onorario della Bulgaria in Lombardia, Marco Campanari, in collaborazione con l'Ambasciata della Bulgaria a Roma. Il “Giuramento di fraternità europea” tra i due Comuni è stato suggellato nel corso della cerimonia.

Una delegazione dell’amministrazione comunale di Bormio composta dalla sindaca, Silvia Cavazzi, dall’assessore al Turismo, alle Olimpiadi e ai grandi eventi sportivi, Samantha Antonioli, e dal presidente del Comitato dei gemellaggi del Comune di Bormio, Arrigo Canclini, ha raggiunto il 16 maggio la cittadina, nota località di villeggiatura immersa nel Parco Nazionale di Pirin, per rafforzare i legami culturali, istituzionali e di amicizia tra le due realtà. Ad accoglierli gli amministratori locali, in particolare: il sindaco di Bansko, Stoycho Banenski, i vice sindaci Sashka Vachkova e Magdalena Yuseva, il presidente del Consiglio Comunale Dimitar Ruskov e i consiglieri comunali Ivan Dragosinov e Georgi Glavchev. Questi hanno guidato la delegazione italiana alla scoperta delle principali infrastrutture sportive e culturali della città, che condivide con Bormio una forte vocazione turistica.

La città di Bansko, che quest’anno ospiterà la Coppa del Mondo di sci alpino, si trova nel Sud-Ovest della Bulgaria, a 150 km dalla capitale Sofia. Ospita il comprensorio sciistico più avanzato e ricercato dell'area balcanica, alle pendici del monte Pirin, con oltre 70 km di piste da sci fra le quali una intitolata ad Alberto Tomba.

Il gemellaggio tra Bansko e Bormio esplorerà le opportunità per entrambe le città di condividere le rispettive conoscenze ed esperienze negli ambiti legati alla diplomazia dello sport e del turismo, dell’arte e della cultura, del commercio e dell’industria.