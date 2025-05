MADRID L’Ambasciata d’Italia a Madrid organizza, con il coinvolgimento delle componenti del Sistema Paese presenti in Spagna (Consolato Generale d’Italia a Madrid, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Scuola Statale Italiana di Madrid, Ufficio ENIT a Madrid, Camera di Commercio e Industria italiana per la Spagna), un programma di promozione integrata dell’Abruzzo, regione che vanta legami sempre più intensi con la Spagna, anche grazie ad una comunità di 13.000 abruzzesi stabilmente residenti nel Paese, ben integrata nel tessuto socio-economico locale. Predisposto a partire dalle celebrazioni in Spagna per la Festa della Repubblica del 2 giugno, il programma contemplerà diverse iniziative di carattere economico-commerciale, culturale e sociale, molte delle quali sviluppate in collaborazione con la Regione Abruzzo e l’associazione degli abruzzesi in Spagna “Casa Abruzzo”. Eventi specifici saranno dedicati al settore imprenditoriale nelle sue diverse componenti, dall’eno-gastronomia, all’alta tecnologia, all’automotive, oltre alle industrie legate al turismo, per consentire alle aziende abruzzesi di porre le basi per una sempre maggiore internazionalizzazione verso la Spagna, attualmente 4° mercato di esportazione per l’Abruzzo. Allo stesso tempo, si punterà a far conoscere in maniera più approfondita ai potenziali investitori le opportunità offerte da una regione che già rappresenta un importante mercato di sbocco per i prodotti spagnoli. Le iniziative culturali saranno incentrate sull’approfondimento delle figure di alcuni grandi artisti a cui l’Abruzzo ha dato i natali, come, tra gli altri, Gabriele d’Annunzio e Francesco Paolo Tosti. Verrà organizzata, inoltre, presso l’Istituto italiano di cultura di Madrid una mostra dedicata alla dinastia dei pittori e scultori Cascella. Partendo dal capostipite Basilio a fine Ottocento passando per Pietro e Tommaso fino ad arrivare al vivente Matteo, i Cascella sono stati in grado di aprirsi alle avanguardie europee, mantenendo al contempo ben salde le radici abruzzesi. L’Abruzzo sarà parimenti il protagonista di una rassegna cinematografica che contemplerà la proiezione del film di grande successo “Un mondo a parte” di Riccardo Milani e con Antonio Albanese, del film di animazione “Ricardito, lo squalo?” di Marco Pollini e del cortometraggio “Il mare di Gabriele” di Francisco José Fernandez. Durante il ricevimento nei giardini dell’Ambasciata del 2 giugno, dedicato all’Abruzzo, sarà promossa l’enogastronomia abruzzese nelle sue quattro specificità provinciali ed esposta una scultura in alluminio di Pietro Cascella (senza titolo, 1961), quale preludio alla mostra che si aprirà in settembre.

CRONOPROGRAMMA DI PROMOZIONE INTEGRATA DELLA REGIONE ABRUZZO

29 maggio 2025

“Incontri d’autore”. Donatella Di Pietrantonio, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, ore 19.00

Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore”, l’evento, in collaborazione con Duomo ediciones, verterà sulla vita e la carriera di Donatella Di Pietrantonio, nata ad Arsita (Teramo), laureata in Odontoiatria presso l’Università de L’Aquila, ed offrirà una panoramica sulle sue opere, molte delle quali ambientate nella sua terra natale abruzzese, fino ad arrivare a “L’età fragile” (2023), testo delicato e potente sul tema della violenza di genere e della complessità delle relazioni familiari, che si è aggiudicato il Premio Strega Giovani e il Premio Strega 2024.

31 maggio 2025

Concerto “La musica ci aveva chiusi in un circolo magico” presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, ore 21.00

Tosti e d’Annunzio, la storia di un sodalizio tra poesia e musica con le più celebri romanze e liriche di Francesco Paolo Tosti su testi di Gabriele d’Annunzio. Il concerto, a cura dell’Istituto Nazionale Tostiano, sarà preceduto dalla guida all’ascolto del maestro pianista Roberto Rupo, che si esibirà con Anastasia Fyssa (soprano) e Nunzio Fazzini (tenore).

2 giugno 2025

Conferenza stampa presso il Consolato Generale d’Italia a Madrid, ore 12.30

Con interventi dell’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, del Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, del Vice Presidente della Regione, Emanuele Imprudente, e del Presidente di Casa Abruzzo, avv. Maurizio Di Ubaldo, sarà presentato l’articolato ed ambizioso progetto di promozione integrata che mira, da un lato, a valorizzare il patrimonio, storico e culturale dell’Abruzzo e, dall’altro, a presentare agli operatori e al pubblico gli assi di sviluppo di una regione con legami sempre più solidi con la Spagna.

Festa della Repubblica italiana nei giardini dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, ore 19.30

La Festa della Repubblica, che si celebra nei giardini della residenza dell’Ambasciata d’Italia, sarà l’occasione, grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo e dell’associazione “Casa Abruzzo”, per promuovere l’enogastronomia abruzzese nelle sue quattro specificità provinciali.

Durante il ricevimento sarà esposta una scultura in alluminio di Pietro Cascella (senza titolo, 1961), quale anteprima della mostra che sarà inaugurata a Madrid a settembre.

3 giugno 2025

Proiezione del film “Un mondo a parte” di Riccardo Milani e con Antonio Albanese, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, ore 20.00

Commedia ambientata negli splendidi e innevati paesaggi dell’Abruzzo. Michele sta per iniziare una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella “giungla” urbana di Roma, decide di trasferirsi e insegnare in un piccolo villaggio di montagna. Gradualmente si adegua al cambiamento e inizia ad inserirsi nel nuovo ambiente. Quando tutto sembra andare per il meglio, si scopre che la scuola non raggiunge il numero minimo di studenti richiesto e presto verrà chiusa definitivamente. Inizia così una corsa contro il tempo per salvare la scuola e il villaggio, a qualsiasi costo.

4 giugno 2025

Conferenza “Gabriele d’Annunzio: una vita come opera d’arte” di Giordano Bruno Guerri presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, ore 19.00

Uno dei più importanti studiosi a livello mondiale di Gabriele d’Annunzio, Giordano Bruno Guerri, terrà una conferenza speciale dedicata alla vita straordinaria e alle opere più celebri del grandissimo intellettuale, scrittore, poeta, nato a Pescara nel 1863.

25 settembre 2025 – 17 gennaio 2026

Mostra “Cascella. Oltre il tempo” presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, ore 18.00

A cura di Guicciardo Sassoli de’ Bianchi Strozzi, la mostra attraversa la storia unica nel panorama mondiale, in continuo divenire, della famiglia Cascella: 5 generazioni di artisti italiani che, a partire dal capostipite Basilio Cascella, hanno partecipato a ogni manifestazione dell’arte di ricerca degli ultimi 150 anni: pittura, illustrazione, editoria, ceramica, scultura, fino alla performance, la fotografia e le ricerche più avanzate avvalendosi delle ultime tecnologie.

6-8 ottobre 2025

Incontri imprenditoriali. Internazionalizzazione, turismo B2B presso la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, ore 18.00

Tre giorni di incontri con il coordinamento scientifico del Prof. Giuseppe Mauro, economista e professore ordinario di Politica Economica presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, per supportare il confronto tra aziende abruzzesi e spagnole, offrire strategie comuni nei segmenti economici più rilevanti, promuovere il tema dell’internazionalizzazione e creare occasioni di B2B.

16 ottobre 2025

Incontri accademici in videoconferenza

Ciclo di incontri accademici, in videoconferenza, sul restauro e conservazione delle Reliquie di Santa Teresa di Gesù, tra il Museo e i Dipartimenti dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara,

i Dipartimenti e i Centri Culturali spagnoli, interessati dalla realizzazione di progetti europei congiunti.

23 ottobre 2025

Proiezione del film di animazione “Ricardito, lo squalo?” di Marco Pollini, presso la Scuola Statale Italiana di Madrid.

Le avventure di Ricardito, un pesce pappagallo che si sente uno squalo e che intraprenderà un viaggio nell’oceano alla ricerca di sé stesso, per comprendere l’importanza della sua specie e combattere l’odiato inquinamento dei mari. Saranno presenti Marco Pollini, produttore, regista e sceneggiatore, Evelyn Bruges, autrice e sceneggiatrice, Gabriele e Giorgia Piancatelli, attori e doppiatori di origini abruzzesi.

Novembre 2025

Gastronomia e formazione. “Dialogo tra sapori e saperi abruzzesi e spagnoli” nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo (SCIM), IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid.

Presentazione della ricerca storico-gastronomica a cura dell’Accademia Italiana della Cucina, delegazione di Madrid, con la partecipazione dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Filippo De Cecco” di Pescara e IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. Conviviale finale organizzata dagli studenti dei due Istituti, e coordinata da uno chef abruzzese e da uno spagnolo.

Dicembre 2025

Proiezione del cortometraggio “Il Mare di Gabriele” di Francisco José Fernandez, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Un viaggio nell’universo di Gabriele d’Annunzio, delle sue passioni e contraddizioni, attraverso l’intensa storia d’amore con Barbara Leoni, sullo sfondo dell’Eremo Dannunziano. Seguirà una tavola rotonda a cura dell’associazione Settimo Senso, con il regista, Francisco Josè Fernandez, e l’attrice Ilaria Camplone, in cui interverrà Ignacio Peyró Jiménez, Direttore dell’Istituto Cervantes di Roma.