Tornano Acerbi e Orsolini in azzurro per le prime due partite di qualificazione ai Mondiali 2026, novita' Coppola per l'Italia: il ct azzurro, Luciano Spalletti ha convocato 27 giocatori per la sfida in casa della Norvegia, venerdì 6 giugno, e per la partita di lunedì 9 a Reggio Emilia contro la Moldova.

Nel gruppo rientrano il difensore Inter Francesco Acerbi, (ultima chiamata a marzo 2024), l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, assente da un anno, e il terzino Atalanta Davide Zappacosta, convocato l'ultima volta a novembre 2021.

E' una prima assoluta quella di Davide Coppola, 21enne difensore del Verona già nel gruppo dell'Under 21.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).