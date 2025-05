SINGAPORE - In occasione del 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Singapore, l’Ambasciata d’Italia a Singapore, in collaborazione con Gardens by the Bay, ha presentato due iniziative simboliche che uniscono memoria, bellezza e scambio culturale.

La prima è la mostra fotografica “Italia–Singapore: 60 anni di amicizia”, curata dall’Ansa. L’esposizione racconta sei decenni di collaborazione tra i due Paesi, mettendo in luce settori chiave come cultura, difesa, scienza, economia e politica.

A completare le celebrazioni, è stata inaugurata ufficialmente “Lilytopia”, una spettacolare esposizione floreale ispirata alla città di Venezia, che sarà ospitata nel Flower Dome di Singapore fino al 15 giugno.

La cerimonia d’apertura si è svolta alla presenza di Madam Halimah Yacob, già presidente della Repubblica di Singapore.

L’evento è stato ufficialmente inaugurato con il discorso di benvenuto dell’ambasciatore Dante Brandi e dell’amministratore delegato di Gardens by the Bay, Felix Loh. Entrambi gli interventi hanno sottolineato il valore della mostra come espressione di dialogo culturale, creatività e cooperazione internazionale.

“Iniziative come Lilytopia sono molto importanti perché offrono un modo per avvicinare culture lontane, offrendo al pubblico la possibilità di vivere qualcosa di straordinario senza dover necessariamente viaggiare”, ha osservato l’ambasciatore Brandi. “È un approccio inclusivo e al tempo stesso sostenibile. Condividere all’estero frammenti del nostro patrimonio culturale aiuta a proteggere e preservare città come Venezia, la cui bellezza deve essere custodita con cura e responsabilità”.

Durante la cerimonia, la cantante italiana Ilaria Della Bidia ha offerto un’esibizione straordinaria, sorprendendo tutti con la limpidezza cristallina della sua voce.

Lilytopia celebra l’eleganza veneziana, invitando a vivere un’esperienza immersiva che unisce cultura e sostenibilità.