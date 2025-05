MADRID - In occasione della Giornata dei Lombardi nel Mondo, che si celebra ogni anno il 1° giugno per riconoscere e valorizzare il contributo dei lombardi all'estero, è stata ufficialmente annunciata la nascita dell'Associazione Mondi Lombardia, con sede a Madrid.

Si tratta di un'organizzazione senza fini di lucro nata con l'obiettivo di rappresentare e rafforzare i legami tra i cittadini lombardi residenti in Spagna e la loro terra d'origine, promuovendo al tempo stesso il dialogo e il gemellaggio culturale tra la Lombardia e la Spagna.

L'obiettivo dell'associazione è duplice: “da un lato, sostenere e accompagnare la comunità lombarda residente in Spagna attraverso attività culturali, formative e sociali; dall'altro, diffondere e far conoscere la cultura lombarda a un pubblico più ampio, in un'ottica di cooperazione culturale e scientifica tra i due Paesi”, sottolineano da Madrid.

Attraverso conferenze, mostre, laboratori, pubblicazioni e iniziative di scambio, Mondi Lombardia intende “attenzionare e valorizzare le esperienze dei lombardi emigrati, raccontarne la storia, la laboriosità e le competenze, e offrire strumenti concreti di trasmissione culturale e intergenerazionale”.

L'Associazione si propone di: promuovere la cultura lombarda in Spagna attraverso attività di divulgazione, cooperazione e scambio; offrire uno spazio di incontro e rappresentanza per la comunità lombarda all'estero; mantenere vivi i legami culturali, affettivi e identitari con la Regione Lombardia; valorizzare il contributo storico e contemporaneo dei lombardi nel mondo, insieme al patrimonio territoriale della Lombardia.

Fondata da cittadini lombardi residenti in Spagna, Mondi Lombardia nasce “come uno spazio di incontro, collaborazione e partecipazione attiva”. L'associazione si propone di “realizzare progetti condivisi ispirati ai valori dell'emigrazione lombarda, promuovendo una visione inclusiva e dinamica dell'identità regionale”. Mondi Lombardia “è impegnata nella valorizzazione culturale, territoriale e identitaria della Lombardia, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra le comunità lombarde all'estero e il territorio d'origine”.

L’associazione è online con il sito web https://mondilombardia.com e raggiungibile all’indirizzo info@mondilombardia.com.