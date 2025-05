TORINO - La Regione Piemonte apre le porte dell’Europa ai giovani del territorio. È stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 6 tirocini – curriculari o extracurriculari – da svolgersi all’Ufficio di Bruxelles della Regione (Rue du Trône 62).

Le domande dovranno essere compilate online entro il 14 giugno 2025 tramite il portale dei bandi della Regione Piemonte.

Il percorso di selezione si articolerà in due fasi: una prova scritta con quesiti a risposta multipla su cultura generale, diritto dell’Unione Europea e funzionamento delle istituzioni comunitarie, seguita da un colloquio orale riservato ai 20 candidati con i punteggi più alti. I tirocini, della durata di quattro mesi, verranno svolti dal 1° settembre al 31 dicembre 2025.

“Da quando abbiamo avviato il progetto degli stages a Bruxelles, ben 30 ragazzi piemontesi hanno potuto approfittare di questa opportunità”, evidenzia il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. “Trascorrere alcuni mesi a Bruxelles, vivere a contatto con le istituzioni europee, conoscerne da vicino il funzionamento rappresenta un’occasione importante in un mondo nel quale è crescente il rilievo delle politiche comunitarie ed è sempre più stretto il legame con le Regioni e con gli Stati. Il Piemonte anni fa fece la scelta lungimirante di aprire un ufficio a Bruxelles, per consolidare le relazioni con gli organi comunitari con l’obiettivo di contare sempre di più in Europa. In questi anni, grazie agli stages, i ragazzi hanno potuto dare il loro contributo, acquisire competenze e consolidare professionalità: si tratta di stages retribuiti - perché non tutti possono permettersi i costi di vivere all’estero - e quindi sono davvero un’opportunità per tutti”.

L’obiettivo, spiega la Regione, è offrire un'esperienza concreta a stretto contatto con le Istituzioni europee, potenziando la conoscenza delle politiche comunitarie e delle opportunità occupazionali che esse offrono.

Possono presentarsi, per i tirocini curriculari, studenti universitari regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico; oppure, per i tirocini extra-curriculari, laureati da non oltre 12 mesi (alla data del 1° settembre 2025). È necessario essere iscritti o laureati negli Atenei piemontesi convenzionati con la Regione Piemonte e, per gli studenti, essere in regola con le tasse universitarie. Le modalità di attivazione del tirocinio curriculare dovranno rispettare le linee guida previste dal proprio corso di studi.

Per lo stage verrà riconosciuta un’indennità di 1.000 euro lordi mensili. Per entrambe le tipologie di tirocinio sarà assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale di 250 euro. I candidati ammessi prenderanno parte alle attività quotidiane dell’Ufficio di Bruxelles, collaborando in ambito di pubbliche relazioni e affari europei a supporto del team operativo.