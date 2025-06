Il Giro d'Italia fa tappa in Vaticano e Papa Leone XIV ha salutato i ciclisti.

Ha ricevuto la maglia rosa.

"Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, si ama il Giro d'Italia non solo in Italia. Il ciclismo è tanto importante come lo sport in generale".

Lo ha detto il Papa salutando i ciclisti del Giro d'Italia che stanno facendo tappa in Vaticano.

"Siete sempre i benvenuti, qui in Vaticano e nella Chiesa": lo ha detto il Papa ai ciclisti del Giro salutandoli sia in italiano che in inglese.

"Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima". "Vi ringrazio per tutto quello che fate: siete modelli davvero" per i giovani "e come avete imparato a curare il corpo, anche lo spirito sia sempre benedetto. Siate sempre attenti a tutto l'essere umano: corpo, mente, cuore e spirito. Congratulazioni a tutti", ha concluso il Papa benedicendo gli sportivi.