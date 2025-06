ROMA - “Assumo con entusiasmo e orgoglio la guida dell’Ambasciata d’Italia a Malta, con l’impegno a rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra i nostri Paesi, promuovendo il dialogo, la cooperazione e i valori condivisi nel contesto europeo e mediterraneo”. Queste le prime parole di Valentina Setta nella sua veste di nuova ambasciatrice d’Italia a La Valletta.

Nata a Pescara nel 1972, Valentina Setta si laurea in giurisprudenza all’Università di Salerno e nel 2000 entra in carriera diplomatica. Il suo primo incarico è alla Direzione Generale Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale. Nel 2002 è reggente il Consolato Generale in Bar, in Montenegro, e nel 2004 reggente il Consolato Generale a Podgorica. Due anni più tardi è primo segretario alla Rappresentanza permanente presso l'ONU in New York, per poi rientrare nel 2010 a Roma alla Direzione Generale Cooperazione Politica Multilaterale e Diritti Umani. Lo stesso anno è alla Direzione Generale Affari Politici e Sicurezza e nel 2012 è consigliere commerciale a Varsavia, sede in cui è poi confermata con funzioni di primo consigliere. Nel 2026 è console generale a Dubai, sino al 2020 quando rientra alla Farnesina come capo Ufficio V della Direzione Generale Promozione Sistema Paese. Nel 2022 è nominata capo Ufficio V della Direzione Generale Diplomazia Pubblica e Culturale ed ora inizia il suo incarico a Malta.