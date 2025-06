LA PLATA - Con una cerimonia presieduta dal sindaco Julio Alak e alla presenza del governatore Axel Kicillof, la città di La Plata ha reinaugurato ieri, 5 giugno, la storica Piazza Italia, situata all’incrocio tra Avenida 7 e Calle 44. L’opera ha comportato un restauro integrale dello spazio pubblico e rappresenta una nuova pietra miliare nel piano di recupero del patrimonio urbano cittadino.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti della collettività italiana, legislatori, ministri provinciali e consiglieri comunali, oltre al team dell’Agenzia di Coordinamento Territoriale Italia Argentina (ACTIA), che coordina il Corridoio Produttivo, il cui direttore generale è Nicolás Moretti.

“Piazza Italia è emblema di italianità”, commenta Moretti. “La capacità ingegneristica di rinnovare la Piazza degli Italiani nella capitale regionale della provincia di Buenos Aires illumina e alimenta un percorso che nel Corridoio Produttivo Turistico Culturale Italia Argentina promuoviamo e mettiamo in relazione con regioni italiane e argentine attraverso la Rete dei Comuni Italia Argentina nata nell’ottobre 2024)”.

Grazie alla rete, prosegue, “si incontrano le 20 regioni italiane che ci connettono, a partire dall’identità. E noi diciamo che “dalle radici” si arriva al “tornare a casa”, creando così ponti economici e socioculturali con l’Italia partendo dai comuni, e integrando la trasformazione digitale nei tempi attuali. La città di La Plata è un esempio da seguire”.

Da parte sua, il sindaco Julio Alak ha celebrato la valorizzazione dello spazio: “oggi abbiamo l’immensa soddisfazione di inaugurare i lavori di restauro e valorizzazione di questo spazio emblematico della nostra città, la nuova e splendida Piazza Italia”.

Oltre a sottolineare il valore patrimoniale e urbanistico, Alak ha messo in rilievo l’omaggio implicito nel restauro: “l’inaugurazione di questa piazza è un omaggio a quella splendida nazione che ha lasciato all’umanità, per 1.500 anni, una straordinaria eredità nei campi della filosofia, della politica, del diritto, della scienza, della cultura, della letteratura, della poesia e dell’arte”. E ha aggiunto: “è soprattutto un omaggio alle migliaia di immigrati italiani che hanno contribuito alla costruzione di questa città fin dal 1882. A quegli immigrati che oggi non sono più tra noi, chiedo un applauso”.

Come parte delle celebrazioni per la re-inaugurazione di Piazza Italia, il Comune ha organizzato per oggi, sabato,, a partire dalle 15.00, una giornata culturale aperta a tutta la comunità.

L’evento comprenderà spettacoli musicali con un forte omaggio alle radici italiane, tra cui spiccano le esibizioni liriche di Juan Carlos Vasallo, Paula Almerares, Emmanuel Frers e Lautaro Chaparro. Si esibiranno anche il balletto “Sicilia Bedda” e il cantante Adriano Mori con il suo spettacolo “Canzoni d’Italia che hanno fatto la storia”. Il programma sarà completato dalla partecipazione del DJ Claudio López, che accompagnerà musicalmente la giornata nel celebre spazio verde della città.

“Proclamata con questo nome nel 1895, oggi Piazza Italia, dopo il suo recupero, non solo ritrova il suo splendore urbano, ma rafforza anche il legame storico, culturale ed emotivo tra La Plata e la comunità italiana”, conclude Moretti.