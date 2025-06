Volare in Sardegna ad agosto può costare quest'anno più di un viaggio intercontinentale.

Lo denuncia Adiconsum Sardegna.

"Anche quest'anno si ripropone inesorabile il problema del caro-voli per raggiungere ad agosto la Sardegna - afferma il presidente Giorgio Vargiu - Le settimane centrali del mese sono quelle più salate, dove le tariffe raggiungono livelli astronomici".

Il volo Perugia-Olbia ad esempio, con partenza il 10 agosto e rientro il 17 agosto, parte da un minimo di 620 euro a passeggero ma, a seconda degli orari prescelti, arriva a superare i 950 euro. Da Bolzano servono almeno 486 euro per raggiungere Cagliari (andata 23 agosto, ritorno 30 agosto), 429 euro se si atterra a Olbia (10-17 agosto). Da Napoli il biglietto parte da 355 euro per Alghero, 308 euro per Olbia, 319 euro per la tratta Torino-Olbia. "Tariffe cui, ovviamente, - prosegue Vargiu - andranno aggiunti i costi per il bagaglio a mano, per la scelta del posto a sedere, e altri balzelli vari applicati dalle compagnie aeree".

"Nonostante le molteplici denunce di Adiconsum e i tanti proclami governativi che preannunciavano interventi risolutivi da parte di Antitrust, Mister Prezzi e Guardia di Finanza, il caro-voli torna puntuale ogni anno ad interessare il turismo in Sardegna - afferma il presidente di Adiconsum Sardegna - Un fenomeno che danneggia non solo i cittadini che vogliono trascorrere qualche giorno di vacanza sull'Isola, ma l'intero comparto turistico e tutto l'indotto (bar, ristoranti, negozi, ecc.), spingendo i cittadini a scegliere altre mete di villeggiatura raggiungibili con una spesa più contenuta".

"Se si vuole arginare il problema - continua Vargiu - è necessario che vengano assunti provvedimenti per regolamentare l'uso degli algoritmi da parte delle compagnie aeree e per dare efficaci poteri di controllo e sanzionatori all'Antitrust, a Mister Prezzi e alla stessa GdF".