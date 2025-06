Il presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, ha condannato "l'aggressione" degli Stati Uniti in seguito al bombardamento dei siti nucleari, accusando Washington di essere "dietro" l'operazione militare di Israele in Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa Irna. "Questa aggressione ha dimostrato che l'America è il fattore principale dietro le azioni ostili del regime sionista contro la Repubblica islamica dell'Iran", ha affermato, aggiungendo che gli Stati Uniti sono intervenuti dopo aver constatato "l'evidente incapacità" di Israele.

"Se ci sono rischi per l'Italia? Non abbiamo segnali diretti perché l'Iran ha sempre visto l'Italia come un Paese non tra i più ostili anche se abbiamo sempre condannato la costruzione dell'arma atomica. Ma i rischi ci sono perché ci sono presenze americane e israeliane. Le ambasciate di Israele che sono a Roma sono chiuse, c'è massima sicurezza nei luoghi di culto ebraici e per quelli americani. La nostra intelligence e le forze dell'ordine sono in allerta massima per evitare che ci siano attacchi che possano colpire obiettivi israeliani, americani o anche italiani". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani al tg5.

Mezzaluna Rossa iraniana, nessuna vittima nei raid Usa