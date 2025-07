BOLOGNA - Istituita nel 2022 con le modifiche alla Legge regionale n.5/2015, la Giornata degli emiliano-romagnoli nel mondo ha l'obiettivo di rafforzare l’identità degli emiliano-romagnoli che vivono all'estero e rinsaldare i rapporti con la terra di origine. La data scelta è il 2 luglio, in memoria della tragedia della nave Arandora Star affondata al largo delle coste inglesi il 2 luglio 1940, da un sommergibile tedesco.

Anche quest’anno, diverse le iniziative in programma in giro per il mondo, tra Parma, Argentina e Canada.

Trasformata da nave da crociera in nave da guerra, l’Arandora era partita dal porto di Liverpool diretta a un campo di detenzione in Canada e trasportava oltre 1500 persone di nazionalità italiana, tedesca e austriaca, colpevoli solo di trovarsi sul suolo inglese nel momento della dichiarazione di guerra nazifascista alla Gran Bretagna. Intercettata due giorni dopo la partenza, fu identificata come nave nemica e affondata. Delle circa 800 persone che vi persero la vita, 446 erano italiani, in maggioranza originari dei Comuni dell’Appennino piacentino e, soprattutto, parmense: molti di Borgotaro, e ben 48 di Bardi.

Il primo appuntamento sarà infatti a Bardi, in provincia di Parma, mercoledì prossimo alle 10.30, con la messa in memoria delle vittime preso la Cappella Cimiteriale. L’evento è organizzato dal Comitato Pro Vittime Arandora Star e vi prenderà parte Matteo Daffada, presidente della Consulta degli Emiliani-Romagnoli nel mondo.

A Pergamino, in Argentina, il 2 luglio alle ore 15.00 si terrà il programma radiofonico “Nuestro Tiempo”, del giornalista Gustavo Perez Ruiz, su Radio MON Pergamino AM 1540, una radio molto conosciuta e seguita, al quale vi prenderà parte l'Associazione Discendenti dell'Emilia-Romagna di Pergamino. Durante la puntata si parlerà dell'Emilia-Romagna, delle attività dell'Associazione, della ricorrenza e del significato del 2 luglio, della storia dell'Arandora Star e soprattutto dell'emigrazione regionale.

Sempre in Argentina, a Bahia Blanca, alle ore 17.00 di sabato 5 luglio, il Centro Emiliano-Romagnolo ha organizzato un aperitivo italiano per scoprire l’Emilia-Romagna con la quale festeggerà, con una serata speciale piena di gusto, storia e divertimento per la Giornata degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo che coincide anche con il primo anniversario del rilancio dell'Associazione. Sarà l'occasione per conoscere meglio la regione Emilia-Romagna attraverso brevi interventi e momenti di dialogo, pensati per raccontare curiosità, tradizioni e particolarità di questa terra ricca di cultura. Non mancheranno i sapori con dolci tipici italiani, in un clima di convivialità e condivisione. Il pomeriggio sarà inoltre animato da giochi con premi, pensati per coinvolgere persone di tutte le età e favorire l’incontro tra i partecipanti.

In Ontario, Canada, è in programma alle 9.30 (15.30 in Italia) il webinar “Italian-Canadian Exchange”, che si terrà in diretta su YouTube, Facebook e Linkedin. Ad organizzarla sarà l’Associazione Amarcord emiliano-romagnoli dell’Ontario. La puntata sarà dedicata al tema del libero commercio tra i due paesi: come si spostano le merci, i servizi e le professioni in Canada e in Italia. Conduttori e ospiti: Corrado Olmi, Presidente Associazione Amarcord; Paolo Quattrocchi, Presidente Centro Studi Italia Canada; Marco P. Falco, avvocato e docente.

Per l’occasione prenderà il via anche il progetto dei giovani emiliano-romagnoli nel mondo “Filo Rosso”, uno spazio dinamico e collaborativo nato dall’energia creativa delle nuove generazioni di discendenti emiliano-romagnoli nel mondo. Il progetto è frutto diretto del percorso di community organizing avviato dalla Consulta con l’obiettivo di ascoltare e coinvolgere attivamente le nuove generazioni, prevede una serie di laboratori creativi e collaborativi online, nati in rete e costruiti dai giovani per i giovani.