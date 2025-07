BRUXELLES - La Regione Lazio ha presentato nella sede di Bruxelles del Parlamento Europeo la nuova piattaforma “Invest in Lazio”, un’iniziativa strategica volta a promuovere l’attrazione di investimenti produttivi sul territorio regionale, con un focus su grandi gruppi industriali e fondi di investimento internazionali.

La piattaforma, realizzata da Lazio Innova con risorse del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, si propone come punto di riferimento per investitori corporate e finance interessati ad avviare o espandere attività produttive nel Lazio. Il portale offre un Focal Point dedicato, in grado di fornire supporto amministrativo, procedurale e autorizzativo, semplificando l’intero iter per l’insediamento di nuove imprese.

L’iniziativa si collega alla strategia “Invest in Italy”, promossa dal Mimit – Ministero dell’Industria e del Made in Italy, finalizzata ad attrarre nuovi investimenti nei settori strategici della produzione.

Hanno partecipato alla presentazione di “Invest in Lazio” Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo; Isidoro Nigri, consigliere e capo dell’Ufficio Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Bruxelles; Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio; Tiziana Petucci, direttore Assessorato Sviluppo Economico della Regione Lazio; Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria; Tindaro Paganini, direttore dell’Ufficio di Bruxelles dell’Agenzia ICE; Alfredo Varrati, responsabile degli Strumenti Finanziari con Fondi Ue presso Cassa Depositi e Prestiti; Augusto Reggiani, dirigente MIMIT-Comitato Attrazione Investimenti Esteri; e Alberto Mazzola, presidente del Gruppo Iniziativa Italiana.

Alessandra Santacroce, direttore delle Relazioni Istituzionali di IBM Italia e Gianluca Togna, responsabile della Comunicazione e dell’Etica & Conformità di Takeda Manufacturing Italia, hanno presentato due esperienze di successo di aziende multinazionali che hanno investito nel Lazio.

“Con l’azione Invest in Lazio la nostra Regione ha finalmente avviato un’azione di sistema finalizzata ad attrarre investimenti produttivi sul territorio. Si tratta di un progetto che vede coinvolti il MIMIT, Cassa Depositi e Prestiti e Agenzia ICE in un’unica strategia di attrazione di e attivazione di nuove risorse. Spetta a Lazio Innova il compito di coordinare eventuali richieste di semplificazione amministrativa e agevolazione delle fasi di permitting”, ha dichiarato Roberta Angelilli.

La strategia “Invest in Lazio” si avvale, dunque, di importanti collaborazioni istituzionali: Cassa Depositi e Prestiti supporterà gli investitori con garanzie per l’accesso al credito e consulenza finanziaria; Agenzia ICE promuoverà l’iniziativa attraverso i suoi sportelli internazionali; il MIMIT, con il portale “Invest in Italy”, favorirà l’attrazione degli investitori esteri; Unindustria coinvolgerà le multinazionali già presenti sul territorio, il Consorzio Industriale Regionale mette a disposizione aree attrezzate per nuovi insediamenti.

Lazio Innova avvierà nei prossimi mesi azioni di incoming mirato dedicate ad investitori nei settori chiave della regione: farmaceutico, cleantech, aerospazio e Ict/digitale.

Durante l’evento è stato inoltre annunciato il prossimo lancio del bando, sostenuto con risorse del PR FESR Lazio 2021-2027, “Attrazione Investimenti – Invest in Lazio Grant Facility”. Questa nuova misura, con una dotazione di 20 milioni di euro a fondo perduto, sostiene progetti di PMI italiane ed estere per la creazione o l’ampliamento di unità produttive nel Lazio. Il bando, con pubblicazione prevista entro luglio, prevede contributi a fondo perduto, con intensità di aiuto variabili in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento. Sono ammissibili anche spese per formazione, consulenze e la prima commercializzazione.