OTTAWA - L’Ambasciatore d'Italia in Canada, Alessandro Cattaneo, ha partecipato ieri, 21 luglio, alla cerimonia di conferimento di borse di studio a giovani italo-canadesi presso lo storico Distillery District, a Toronto. La cerimonia annuale è stata organizzata da CIBPA (Canadian Italian Business and Professional Association).

Erano presenti tra gli altri il presidente della CIBPA Education Foundation, Bob Sacco, insieme ai principali leader dell'associazione; il Segretario di Stato al Lavoro, John Zerucelli; la deputata di King-Vaughan, Anna Roberts; e il CEO di APMA (Automotive Parts Manufacturers’ Association), Flavio Volpe.

In occasione della cerimonia è stata presentata una donazione di 100.000 dollari canadesi alla Lincoln Alexander Law School della TMU in onore di Sergio Marchionne. Inoltre, è stato sottolineato anche il finanziamento del MAECI al nuovo ente promotore YCDSB ItaliaLinguaCultura per un progetto di diffusione della lingua e cultura italiana nelle scuole del provveditorato cattolico di York e sono stati salutati quattro studenti Italo-canadesi rientrati da un viaggio di studio nel Lazio organizzato dalla NIAF.

L’Ambasciatore Cattaneo, accompagnato dalla Console Giulia Romani, aveva partecipato il giorno precedente presso il cimitero di Beechwood, insieme al Senatore canadese Toni Varone, ad una cerimonia organizzata da CIBPA per rendere omaggio a Sergio Marchionne, la cui figura di manager è ricordata con rispetto da tutti coloro che lo hanno conosciuto e dalla comunità Italo-canadese di Toronto.