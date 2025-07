PESCARA - Si è tenuta, in videoconferenza, una riunione di grande rilevanza strategica per l’Abruzzo: al centro dell’incontro, l’attivazione della rotta aerea diretta Pescara–Madrid, un collegamento destinato a rafforzare significativamente le relazioni turistiche, economiche e culturali tra l’Abruzzo e la capitale spagnola. A testimonianza del carattere operativo assunto dalla trattativa, l’incontro ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali e internazionali: il presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri; il presidente della SAGA, Giorgio Fraccastoro; il direttore generale Luca Bruni; il sottosegretario alla Presidenza con delega al turismo, Daniele D’Amario; il vice consigliere alla Cultura e al Turismo della Città di Madrid; funzionari dell’Ufficio del Direttore Generale del Turismo di Madrid; e, in rappresentanza della comunità abruzzese in Spagna, il presidente dell’associazione Casa Abruzzo, La Casa degli Abruzzesi in Spagna, Maurizio Di Ubaldo.

Proprio all’Associazione Casa Abruzzo è stato affidato un ruolo chiave in questo processo: su richiesta diretta dei vertici della SAGA, l’associazione ha curato la redazione e la trasmissione di una relazione tecnica, in lingua italiana, spagnola e inglese, destinata ai principali vettori europei – Ryanair in primis – per dimostrare la piena sostenibilità economica della tratta. Questo dossier, di alto profilo analitico e strategico, è stato elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dal professor Giuseppe Mauro, economista di fama internazionale, a cui CASA ABRUZZO ha affidato con fiducia la responsabilità scientifica e progettuale dell’iniziativa.

Nel corso dell’incontro, favorito dall’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, il presidente Lorenzo Sospiri ha rimarcato con fermezza il valore strategico del collegamento con Madrid, affermando: “Oggi entriamo finalmente nella fase operativa. Madrid rappresenta per l’Abruzzo un hub strategico dal punto di vista imprenditoriale, nonché una delle principali destinazioni turistiche del continente europeo. La nuova rotta aerea si configura come un’opportunità concreta per rafforzare il nostro sistema economico e dare nuovo impulso al comparto turistico regionale”.

Un plauso incondizionato va dunque al presidente Sospiri, che ha creduto sin dall’inizio nella portata e nelle potenzialità del progetto, sostenendolo con convinzione e lungimiranza.

In perfetta sinergia, la Regione Abruzzo e la SAGA si stanno proponendo come interlocutori coesi e credibili sia in ambito nazionale che internazionale, intensificando i rapporti istituzionali con le autorità madrilene. L’obiettivo comune è quello di ottenere un sostegno attivo da parte delle istituzioni spagnole, affinché esercitino una moral suasion determinante nei confronti delle compagnie aeree interessate, favorendo così l’avvio concreto della rotta nel più breve tempo possibile.

“Servono ora azioni coordinate, determinazione politica e visione strategica – ha concluso Sospiri – per trasformare questa tratta in una realtà concreta e duratura, capace di generare benefici strutturali per tutto il territorio abruzzese”.

La rotta Pescara–Madrid si conferma, giorno dopo giorno, non solo come un’infrastruttura aerea, ma come un vero e proprio ponte culturale, commerciale e umano tra l’Abruzzo e la Spagna. Un’opportunità che, grazie all’impegno delle istituzioni e alla passione della comunità abruzzese all’estero, sta diventando sempre più tangibile.

Sul tema, il presidente dell’associazione Casa Abruzzo, Maurizio Di Ubaldo, ha spiegato che entrare nella fase operativa della proposta per il volo Pescara–Madrid rappresenta “il compimento di una visione ambiziosa che ha trovato nel presidente Lorenzo Sospiri uno straordinario interprete istituzionale, capace di riconoscerne fin da subito la portata strategica”. Di Ubaldo si è quindi auspicato che, una volta attivata la rotta, “la nostra associazione possa divenire un modello innovativo di raccordo e orientamento nei flussi turistici e commerciali tra l’Abruzzo e la Spagna, offrendo ai passeggeri un presidio culturale, informativo e relazionale all’altezza di questa nuova grande opportunità europea”.