Quasi un mese di mercato alle spalle, quattro settimane al via del campionato, e la serie A prende forma col lavoro dei ritiri e le prima amichevoli di lusso.

Resta il Napoli la super favorita con gli ingaggi di peso attuati da De Laurentiis, mentre l'Inter insegue Lookman.

Passi in avanti per Allegri e Gasperini con gli obiettivi di mercato che stanno prendendo forma. Ancora in gestazione la Juve, col caso Vlahovic e alcune questioni aperte, ferma la Lazio col mercato bloccato mentre l'Atalanta affidata a Juric sembra in declino. Trattative giudiziose per Fiorentina e Bologna mentre la grande sorpresa potrebbe essere il Como di Fabregas, che non bada a spese.

Questo la situazione al momento delle dieci protagoniste (in ordine di classifica dello scorso campionato)

Napoli: super mercato per accontentare il riluttante Conte e spendere i soldi accumulati per Kvara e Osimhen, alla fine approdato al Galatasaray. Il tecnico ha accolto a braccia aperte il carismatico DEBRUYNE e lo sgusciante LANG, poi ha rinforzato la difesa con BEUKEMA, destinato a formare una coppia di ferro con Buongiorno. In porta c'è MILINKOVIC-SAVIC, pronto a contendere il posto da titolare a Meret. Non sono per ora bastati 40 mln offerti al Bologna per NDOYE, allettato dai 5 milioni promessi dal Nottingham. Se sfuma, Conte allenerebbe volentieri CHIESA, che guadagna però 7,5 milioni l'anno. Molti i giocatori in uscita, Simeone ha rifiutato l'opzione Pisa.

Inter: la corsa a LOOKMAN (non bastano 45 mln) polarizza il mercato nerazzurro. Chivu ha preso in mano il gruppo dopo la fuga in Arabia di Inzaghi, si è disinnescata la 'bomba' Calhanoglu (che ha fatto pace con Lautaro). Marotta e Ausilio hanno speso 70 mln per svecchiare la rosa con SUCIC, LUIS HENRIQUE BONNY e ZALEWSKI che non saranno titolari. L'altro fronte del mercato riguarda l'inseguimento al difensore LEONI, su cui c'è anche il Milan. Il Parma non si smuove dalla richiesta di 40 mln, intanto il club ha ceduto Stankovic , Buchanan e prova a piazzare Taremi e Asllani. Ma la priorita' resta Lookman.

Atalanta: 80 mln in 4 anni hanno convinto Retegui a fare la solita scelta di vita, il club si consola con 70 mln che si aggiungono ai 18 di Ruggeri mentre rimane in ballo la questione Lookman. Riscattati KOSSOUNOU, BRESCIANINI e SAMARDZIC, a cui si aggiungono AHANOR e SULEMANA. In più hanno recuperato i lungodegenti Scamacca e Scalvini. L'infortunio di Bakker può preludere all'acquisto del costoso MOREIRA. L'impressione di un ridimensionamento dopo Gasperini è difficile da cancellare. Juric, dopo una stagione fallimentare, deve stupire.

Juventus: la ribellione di Douglas Luiz, destinato a partire, e l'incomunicabilità con Vlahovic sono due delle spine del nuovo dg Comolli, partito con l'handicap di 110 mln di spese differite. Svanito il sogno OSIMHEN, il tecnico Tudor (restato dopo i no di Conte e Gasperini) in attacco ha inserito il quotato DAVID e spera di poter contare ancora su Kolo Muani, a completare il reparto che ha il suo punto di forza in YILDIZ, coadiuvato da Conceicao, costato 31 mln. A centrocampo, accanto a Thuram , Locatelli e a Koopmeiners Tudor vorrebbe HJULMAND, che costa caro, e spera che la Roma accetti lo scambio CRISTANTE-Mc Kennie. Rimane aperta poi la questione SANCHO, che potrebbe arrivare per 20 mln. Ma per fargli posto dovrebbe partire Nico Gonzalez. Lavori in corso, con molte incognite.

Roma: prosegue l' opera certosina del 'diesel' Massara per accontentare Gasperini (che pretende maggiore tempestivita'), dopo avere sistemato il fair play finanziario con la cessione di Abraham. Sfuggito Rios, sono arrivati EL AYNOUI a centrocampo e FERGUSON in attacco (5 gol in due gare). L'accelerata con la chiusura con l'ambito WESLEY e il promettente GHILARDI. Per completare il puzzle mancano una seconda punta (FABIO SILVA o PAIXAO) e un centrocampista (DEOSSA). Spese previste: 100 mln

Fiorentina: c'è chi dice no. Kean non ha seguito la strada del suo compagno azzurro Retegui, ha allontanato le sirene arabe e ora farà coppia con l'evergreen DZEKO, a 39 anni ancora competitivo. Pradè si è mosso in anticipo riscattando Gudmundsson, Fagioli e Gosens, poi in difesa ha preso VITI e a centrocampo FAZZINI, al posto dello sfortunato Bove. Ma l'acquisto più importante è il ritorno in panchina di PIOLI che ha lasciato in Arabia Ronaldo e 20 mln di contratto. Pradè ora proverà a inserire nella rosa ZORTEA e KESSIE, se rinuncia a una cospicua parte dei 14 mln dall'Al-Ahli.

Lazio: cresce il malumore dei tifosi verso Lotito per il mercato bloccato, Sarri mastica amaro visto che sperava in un ritorno meno complicato. Comunque il 'Comandante' ha un gruppo omogeneo e rodato che ha i suoi punti di forza in Gila, Guendouzi, Zaccagni e Pedro. Il ritorno di CATALDI e CANCELLIERI puo' essere fruttifero. Quando la situazione si sblocchera' Sarri potrebbe riabbracciare lo svincolato INSIGNE.

Bologna: Beukema è andato al Napoli per 30 mln, Ndoye potrebbe raggiungerlo per 45 mln, ma la concorrenza del Nottingham è temibile. Tuttavia la squadra di Italiano sembra tutt'altro che ridimensionata, pronta a difendere la sua Coppa Italia, a cercare gloria nella Supercoppa e in Europa League e a provare a inserirsi nell'affollata volata Champions. Lucumi è restato, al suo fianco avra', oltre a Casale, VITIK. A centrocampo c'è POBEGA come alternativa a Freuler e Ferguson che giocheranno alle spalle di Odegaard e Orsolini, con Cambiaghi, Dominguez e il nuovo arrivato BERNARDESCHI pronti a subentrare. Abbondanza anche per il ruolo di punta centrale: a Castro e Dallinga si e' aggiunto IMMOBILE, che vuole replicare le imprese in rossoblu' di campioni del passato come Baggio e Signori.

Milan: come il mr Jones del film 'Pulp Fiction' Max Allegri è uno che sa risolvere i problemi. Se n'è accorto il Liverpool di Arne Slot, travolto 4-2 in amichevole da una squadra ancora in gestazione cha fatto cassa con la rinuncia a Reijnders, Teo Hernandez ed Emerson Royal. Sono stati congedati Jovic, Abraham, Joao Felix, Walker. Camarda è andato a farsi le ossa al Lecce ed è rientrato il tuttofare SAELEMAEKERS. A centrocampo sono arrivati il promettente RICCI e l'asso 40/enne, Pallone d'Oro, MODRIC. Sulla fascia sinistra titolare sarà l'ecuadoriano ESTUPINAN del Brighton, mentre a destra non e' tramontato l'interesse per GUELA DOUE', che ha caratteristiche piu' difensive di Saelemaekers. A centrocampo si avvicina il belga JASHARI, per il quale il Bruges non si muove da 40 mln. Ma il tecnico continua a fare la corte al suo ex pupillo VLAHOVIC, in rotta con la Juve. Se tutte queste pedine arriveranno sara' un Milan super competitivo, con un Leao rigenerato.

Como: un mercato scoppiettante con 110 milioni spesi in 12 giorni e l'Europa nel mirino. I ricchi patron indonesiani stanno consegnando una fuoriserie a Fabregas. Sono stati riscattati i difensori Jack, Valle e Van den Brempt, sono stati acquistati il centrocampista PERRONE (13 mln, già in prestito), le ali JESUS RODRIGUEZ (28), ADDAI (14), KUHN (19), il fantasista BATURINA (25). Nonostante una generosa offerta TIAW ha declinato il trasferimento mentre sta per formalizzarsi l'arrivo dell'esperto MORATA, la ciliegina sulla torta di un mercato d'alto bordo. Considerando che Fabregas ha già in squadra due campioncini come Paz e Diao, il Como è in piena corsa per l'Europa.