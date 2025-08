"La macchina non è un problema forse bisogna cambiare il pilota".

E' più amaro che mai Lewis Hamilton nel post qualifiche del Gran Premio d'Ungheria commentando la sua 12/a posizione in griglia di partenza a Budapest dove è stato eliminato già in Q2.

"Sono inutile - afferma il sette volte campione del mondo a Sky - non è colpa del team. Cosa mi manca? Non lo so, non lo so. Me lo chiedo anche io. Non ho risposte da dare. Forse bisogna cambiare pilota, perché a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position".

Charles Leclerc ha conquistato la pole position del Gran premio di Ungheria di Formula 1. Il monegasco ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Quella conquistata da Leclerc a Budapest è la prima pole stagionale della Ferrari. A fare da contraltare il 12mo posto di Lewis Hamilton eliminato nel Q2. "Tutte le qualifiche sono state estremamente difficili - le parole a caldo del monegasco - Poi nel Q3 è cambiato tutto. Sapevo di dover fare un giro pulito per puntare al terzo posto e ho fatto la pole. Domani farò di tutto per mantenere questo primo posto".