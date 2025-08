TRENTO - L’Associazione Trentini nel mondo, in occasione della Giornata dedicata al sacrificio del lavoro degli italiani nel Mondo, ha organizzato il prossimo 8 agosto il 21° Incontro dei Circoli Trentini d’Italia, l’Incontro d’Estate dei Circoli Trentini d’Europa e il ritrovo dei Soci. Quest’anno è stata scelta la Val di Fiemme in concomitanza con il 40° Anniversario della catastrofe di Stava.

Il programma prevede il ritrovo a Trento da dove, alle 8 del mattino, si partirà in pullman per Stava – Tesero Val di Fiemme.

Qui, nella sede della Fondazione Stava 1985, al saluto delle autorità presenti seguirà il ricordo della Giornata dedicata al sacrificio del lavoro degli italiani nel Mondo a cura del sen. Aldo Degaudenz.

Quindi, interverrà il Presidente della Fondazione Stava 1985, Graziano Lucchi. Seguirà una visita al Centro di Documentazione con proiezione del video “Stava 19 luglio”.

Dopo il pranzo, nel primo pomeriggio si partirà per Cavalese per la visita al palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme. Il rientro a Trento è previsto in serata.