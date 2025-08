di ENRICO PIRONDINI

Week-end sportivo con un poker di eventi in copertina: Formula Uno a Budapest, i Mondiali di nuoto a Singapore, il volley maschile alla Nations League in Cina e il tennis al Canadian Open di Toronto. Quattro appuntamenti con gli azzurri sotto i riflettori. Vediamo.

Ferrari all’esame Gp di Ungheria

Sabato le qualifiche, domenica il Gp di Budapest (ore 15). E’ la 14 esima gara su 24 del Mondiale di F1. Il circuito dell’Hungaroring è la pista amica di Lewis Hamilton che qui ha ha fatto il record di vittorie, ben otto; la prima nel 2007, l’ultima nel 2020.

Su un tracciato di 4,381 km con 14 curve (70 giri) il Re Nero è chiamato a spezzare il lungo digiuno. Il sette volte campione del mondo finora non è mai salito sul podio.

Al netto delle Sprint di Cina e Miami, il pilota inglese non è mai riuscito ad andare oltre la quarta piazza di un GP di questo campionato ormai arrivato alla pausa estiva. I numeri collezionati da Hamilton dicono delle notevoli difficoltà incontrate, spesso raccontate e mai nascoste, che Louis ha avuto nel suo primo anno a Maranello.

Ha detto che si rifiuta di fallire ancora sottolineando la voglia di riuscire a vincere con il Cavallino. La scuderia della Rossa ha presentato l’ultimo grande pacchetto di aggiornamenti della stagione con l’atteso arrivo della nuova sospensione posteriore. Vasseur ha caricato i suoi piloti e sottolinea che “ sono in buona forma”. E incassato un rinnovo pluriennale.

Acqua azzurra ai Mondiali di Singapore

I Campionati Mondiali di sport acquatici iniziati l’11 luglio si concluderanno domenica 3 agosto a Singapore, la città stato del Sud Est Asiatico. L’Italia ha fatto una bella figura collezionando 2 ori, 11 argenti e 4 bronzi.

Hanno sorpreso i tuffi (fantastici) della coppia romana Matteo Santoro-Chiara Pellacani e in vasca l’inatteso oro del romagnolo Simone Cerasuolo. Ottima Sara Curtis in finale dei 100 stile libero, prima italiana di sempre. La sua gara è entrata nella storia del nuoto azzurro. L’Italia ha partecipato a tutti gli sport: nuoto, nuoto di fondo, pallanuoto e tuffi. Domenica si tireranno le somme.

L’Italvolley maschile sogna in Cina

Nations League in dirittura d’arrivo. L’Italia del ct De Giorgi, dopo il 3-1 rifilato in settimana a Cuba (Michieletto 18 punti, Ryclicki 16) affronteranno sabato a Ningbo in semifinale la sorprendente Slovenia che ha battuto 3-1 la Francia ai quarti. Azzurri a caccia di una medaglia.

Arnaldi e Sonego a Toronto, out Musetti

Ha aperto il weekend sul Centrale Lorenzo Musetti contro lo statunitense Michelsen. Il carrarino eliminato a sorpresa dopo aver vinto il primo set 6-3. Chiuderà nella notte Arnaldi contro il n.1 del seeding, Zverev. A seguire Sonego contro Rublev.

E sabato notte sarà a Cincinnati Jannik Sinner per partecipare al prestigioso torneo (martedì al via con le qualificazioni) in preparazione degli Us Open (24 agosto-7 settembre). Sinner guida la classifica ATP con 12.030 punti, Alcaraz è secondo con 8.600. Una differenza di 3.430 punti che permette a Jannik una programmazione a lungo termine con il coach Vagnozzi e il reintegrato preparatore atletico Umberto Ferrara.