Estimular el talento juvenil, fomentar oportunidades de intercambio, participación y transformación, y reinventar la Avenida Italia.

Estos son algunos de los elementos que caracterizaron el proyecto realizado en una icónica esquina de Centro Habana, como etapa final del Laboratorio de Ideas Urbanas impulsado por la Agencia de Cooperación Italiana (AICS), que contó con la participación de 20 jóvenes profesionales de diversas disciplinas.

Hoy, la intersección luce una imagen diferente gracias al talento de tantas personas a través de la iniciativa Avenida Italia, la Agencia de Cooperación Italiana y la AICS, junto con el Gobierno Provincial de La Habana, la Junta de Gobierno del barrio de Centro Habana y la Unión de Cámaras del Piemonte.

Este fue, como se afirma en un comunicado, «un proceso innovador de revitalización del tejido urbano, económico y social de esta emblemática zona de la ciudad». Desde 2022, el proyecto "Reurbanización Integral para el Fortalecimiento Local y el Impulso de Economías Emergentes, Ecológicas, Sostenibles, Comunitarias y Creativas", también conocido como Avenida Italia, ha organizado iniciativas culturales y educativas, con énfasis en el desarrollo de las capacidades de jóvenes y mujeres. El objetivo es apoyar la reurbanización integral del barrio de Centro Habana, contribuyendo a la mejora de su imagen arquitectónica y urbana.