È stato licenziato in Brasile il fotoreporter Alex Silva, autore di un'immagine del giudice della Corte suprema del Paese, Alexandre de Moraes, immortalato di recente mentre mostrava il dito medio durante una partita di calcio a San Paolo, riportano i media locali.

Il giornalista lavorava per il quotidiano Estado de S.

Paulo, secondo cui la decisione non è collegata alla foto incriminata poiché il suo allontanamento "era già stato pianificato".

L'immagine, divenuta virale sui social, era stata scattata il 30 luglio allo stadio Neo Química di San Paolo, durante una partita tra il Corinthians (la squadra del cuore del togato) e il Palmeiras.

Moraes si trovava nella tribuna d'onore al momento del gesto rivolto verso il campo. Poche ore prima, era stato sanzionato dagli Stati Uniti ai sensi della legge Magnitsky, che punisce gli individui che - secondo la valutazione di Washington - violano i diritti umani o partecipano a piani di corruzione in tutto il mondo.