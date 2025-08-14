SANTIAGO – Al fine di “facilitare future iniziative di collaborazione e promozione” dall’Ambasciata a Santiago un’indagine sulle realtà imprenditoriali italiane in Cile. L’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata, nell’ambito di un aggiornamento del database delle imprese italiane operanti nel Paese, invita “tutte le realtà imprenditoriali con legami con l’Italia – siano esse filiali di imprese italiane, aziende cilene fondate da cittadini italiani, imprese con partecipazione italiana e con rapporti economici attivi con l’Italia” a compilare un questionario. “L’obiettivo –precisa l’Ambasciata – è ottenere una mappatura aggiornata e dettagliata delle presenze imprenditoriali italiane nel Paese, suddivise per settore, tipologia di attività e dimensioni, al fine di valorizzare il contributo italiano all’economia cilena e facilitare future iniziative di collaborazione e promozione”. Il link del questionario (in italiano e in spagnolo) è disponibile sulla pagina Facebook dell’Ambasciata .