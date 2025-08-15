L'Air Force One con a bordo il presidente americano Donald Trump e' decollato dalla base di Andrews per dirigersi in Alaska dove si svolgera' il summit col leader del Cremlino Vladimir Putin.

Riguardo al summit tra il presidente Usa e il leader del Cremlino "tutte le opzioni restano sul tavolo, compresa quella che Donald Trump abbandoni il vertice se dovesse pensare che Vladimir Putin non e' serio sulla volonta' di fare un accordo": lo afferma un alto ufficiale dell'amministrazione Usa citato dalla Cnn.

La Casa Bianca comunque si dice "cautamente ottimista" sull'esito del confronto.

Tutto il mondo oggi guarderà Anchorage sperando che il vertice tra Trump e Putin offra una 'chance per la pace' in Ucraina. 'Se in Alaska andrà bene poi sarà necessario un incontro trilaterale con Zelensky', ha detto il tycoon che ha dato un 75% di probabilità di successo al summit. Ma Kiev gela le aspettative: 'I negoziati possono essere produttivi solo dopo il raggiungimento di un cessate il fuoco', scrive su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, alla vigilia del vertice. Sul tavolo della trattativa l'offerta di terre rare a Mosca e garanzie difesa a Kiev ma fuori dalla Nato. E lo zar rompe il silenzio: 'Donald è sincero, vuole fine guerra'. Il leader russo punta al riavvicinamento con gli Usa. 'Accordi anche sul nucleare per la sicurezza del mondo'. L'incontro tra Trump e Putin inizierà alle 11.00 ora locale (le 21.00 in Italia) con un bilaterale e si concluderà con una conferenza stampa dei due leader. Intanto Zelensky è stato ricevuto a Londra da Starmer.

Mosca dichiarerà chiaramente la sua posizione ai colloqui russo-americani in Alaska, e molto è già stato fatto in tal senso durante le visite dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, come riporta l'agenzia Tass.

"Sappiamo di avere argomenti e la nostra posizione è chiara e precisa. La spiegheremo", ha dichiarato al canale televisivo Rossiya-24. "Molto è già stato fatto qui durante le visite di Steve Witkoff. Il presidente ne ha già parlato. Witkoff ha parlato a nome del presidente Donald Trump. Ci auguriamo di continuare questa conversazione molto utile" in Alaska, ha affermato il ministro.

La Tass ricorda che ieri il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov ha dichiarato che l'incontro tra Putin e Trump sarà aperto da un colloquio individuale, al quale, oltre ai leader, prenderanno parte solo interpreti. Il tema centrale dell'incontro sarà la risoluzione della crisi ucraina, ma Putin e Trump affronteranno anche temi "più ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonché le attuali e più urgenti questioni internazionali e regionali".

Trump: 'Non sono qui per trattare al posto dell'Ucraina'