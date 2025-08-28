Continua ad aumentare il numero delle persone uccise a Kiev in seguito agli attacchi notturni della Russia sulla capitale ucraina.

Secondo le autorità ucraine, almeno 19 persone, tra cui quattro bambini, sono morte.

Il capo dell'amministrazione militare della città, Timur Tkachenko, ha affermato che "le operazioni di soccorso - ha scritto su Telegram - sono in corso in diverse località. I russi stanno colpendo cinicamente gli edifici residenziali. Nel distretto di Darnytskyi, un edificio di 5 piani è stato colpito direttamente. Tutto, dal quinto al primo piano, è andato distrutto".

Inoltre "nel distretto di Darnytskyi, a seguito dell'attacco, è scoppiato un incendio e un asilo è in fiamme. Nel distretto di Dnipro, un incendio è scoppiato in un grattacielo residenziale. Sono stati colpiti abitazioni private, uffici e locali non residenziali" ha scritto su Telegram.

"C'è un'alta probabilità che ci siano ancora persone sotto le rovine. Sono coinvolti scalatori, conduttori cinofili, psicologi, ingegneri, vigili del fuoco e personale di soccorso. Attrezzature robotiche vengono utilizzate attivamente per sgomberare l'area in modo che i soccorritori possano lavorare più rapidamente. In totale, circa 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia stanno lavorando contemporaneamente a Kiev", ha scritto su Telegram il ministro degli interni ucraino, Ihor Klymenko. "Ogni minuto di lavoro dei nostri servizi di emergenza - aggiunge - è volto a salvare vite umane e a sostenere le persone che hanno sofferto di più a causa del terrore russo". "Sono stati recuperati anche frammenti di corpi, ma l'identificazione è ancora difficile" conclude il ministro.

"Nella notte le truppe russe hanno effettuato un attacco mirato al materiale rotabile per passeggeri civili. In particolare, la flotta di treni ad alta velocità Intercity+ è stata attaccata", ha scritto su Telegram Ukrzaliznytsia, l'azienda che gestisce la rete ferroviaria in Ucraina.

"Seicentoventinove missili e droni in una sola notte sull'Ucraina: ecco la volontà di pace della Russia. Terrore e barbarie": questo il testo di un post del presidente francese Emmanuel Macron, che aggiunge: "Oltre una decina di morti, fra cui dei bambini". "Zone residenziali e infrastrutture civili prese di mira - continua Macron nel suo post - gli uffici della Delegazione dell'Unione europea e del British Council danneggiati. La Francia condanna con la massima fermezza questi attacchi insensati di una grande crudeltà. Sostegno totale al popolo ucraino, profonda compassione per tutte le famiglie colpite".

Zelensky: 'La Russia preferisce la balistica ai negoziati'

"La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati", ha dichiarato stamani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dal Kyiv Independent, commentando gli attacchi missilistici russi nella notte su Kiev e su altre località. "Questi missili e droni d'attacco russi oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia", ;;ha aggiunto il presidente. Zelensky ha detto di aspettarsi una reazione dalla Cina, che "ha ripetutamente chiesto di non estendere la guerra e di raggiungere un cessate il fuoco", così come dall'Ungheria. "Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace, ma ora più spesso rimangono in silenzio piuttosto che assumere posizioni di principio".

La delegazione dell'Ue a Kiev è stata danneggiata dagli attacchi russi

"La delegazione dell'Ue a Kiev è stata danneggiata dagli attacchi russi di oggi contro aree civili. Condanno fermamente questi brutali attacchi, un chiaro segnale che la Russia rifiuta la pace e sceglie il terrore. La nostra piena solidarietà va al personale dell'Ue, alle loro famiglie e a tutti gli ucraini che stanno subendo questa aggressione", ha scritto su X la commissaria Ue per l'Allargamento, Marta Kos.

"Inorridito dall'ennesima notte di mortali attacchi missilistici russi contro l'Ucraina. I miei pensieri sono rivolti alle vittime ucraine e anche al personale della delegazione Ue in Ucraina, il cui edificio è stato danneggiato da questo deliberato attacco russo. L'Ue non si lascerà intimidire. L'aggressione della Russia non fa che rafforzare la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina e del suo popolo", ha scritto sempre su X il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

"Ho appena parlato con i miei colleghi della delegazione Ue a Kiev - spiega su X l'Alto rappresentante Kaja Kallas -, dopo che il nostro edificio è stato danneggiato da un attacco russo. La vostra determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina ci dà forza. Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio. In risposta, stiamo convocando l'inviato russo a Bruxelles".

Von der Leyen: 'Il nostro personale a Kiev è al sicuro'

"Un'altra notte di bombardamenti incessanti da parte della Russia ha colpito infrastrutture civili e ucciso innocenti. Ha colpito anche la nostra delegazione UE a Kiev. Il personale della nostra delegazione è al sicuro. La Russia deve cessare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili e unirsi ai negoziati per una pace giusta e duratura". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Metsola: 'Contro uffici Ue attacco russo indiscriminato'

"Il personale della delegazione Ue è la voce dell'Europa sul campo in Ucraina. Ieri sera, i loro uffici sono diventati bersaglio di un altro attacco russo indiscriminato durante questa insensata aggressione. I miei pensieri sono rivolti a tutto il nostro team a Kiev e al coraggioso popolo ucraino che merita di vivere in pace", ha scritto su X la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola.

Mosca: 'In Ucraina colpite industrie militari e basi aeree'

Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che i bombardamenti con droni e missili, compresi gli ipersonici Kinzhal, della scorsa notte sull'Ucraina hanno preso di mira e colpito "imprese del complesso militare-industriale e basi aeree militari ucraine". Il canale Telegram militare Mash afferma da parte sua che a Kiev sono state colpite l'impresa di assemblaggio dell'industria missilistica e spaziale Specoboronmash, lo stabilimento di componenti missilistici Kiev Radiozavod, l'impresa industriale Kiev-22, l'impresa industriale Samsung-Ukraine e la Ukrspecsystems, che sviluppa i droni PD-2 e Shark.