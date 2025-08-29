"Non stiamo aspettando. Abbiamo iniziato le prime fasi dell'attacco contro Gaza City": lo afferma su X il portavoce dell'Idf, Avichay Adraee. "Stiamo operando con grande forza nelle periferie della città", aggiunge. I reporter di al Jazeera riferiscono di migliaia di sfollati in fuga "sotto un cielo oscurato dal fumo dei bombardamenti".

Il piano di occupazione di Israele della Striscia di Gaza "avrà un effetto devastante sulla leadership militare e politica", e "l'esercito nemico pagherà il prezzo con il bagno di sangue dei suoi soldati": è la minaccia lanciata da Abu Obeida, portavoce del braccio armato di Hamas, le brigate Qassam. Gli ostaggi "corrono gli stessi rischi dei combattenti palestinesi", aggiunge in un messaggio citato da al Jazeera. "Se moriranno la responsabilità sarà del governo israeliano".

Le Forze di Difesa israeliane hanno recuperato a Gaza il corpo dell'ostaggio ucciso Ilan Weiss e i resti di un altro prigioniero a Gaza, in corso di identificazione.

Lo riferisce Times of Israel. Ilan Weiss, 56 anni, è stato ucciso la mattina del 7 ottobre 2023, mentre difendeva il kibbutz Be'eri come membro della squadra di pronto intervento. Il suo corpo senza vita era stato poi portato a Gaza. Trovati anche i resti di un secondo ostaggio, in fase di identificazione presso l'Istituto Forense Abu Kabir. Si ritiene che i gruppi terroristici a Gaza trattengano ancora 48 ostaggi israeliani, venti dei quali ancora vivi.

Almeno 30 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani di prima mattina a Gaza, cinque dei quali nella zona di al-Mawasi, una cosiddetta "zona umanitaria sicura" designata da Israele, nel sud della Striscia. Lo riportano Wafa e Al Jazeera.

Altri cinque palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti dopo che un'abitazione è stata colpita nel quartiere di Tel al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City. Nella zona di Sudaniya, a nord-ovest di Gaza City, quattro palestinesi sono stati uccisi e altri feriti quando le forze israeliane hanno preso di mira una tenda che ospitava famiglie sfollate.