Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Tianjin in vista dell'imminente apertura del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), dando il via alla sua visita in Cina che lo vedrà il 3 settembre partecipare alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Putin sarà impegnato in una visita di quattro giorni in Cina su invito del presidente cinese Xi Jinping: secondo il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, un viaggio all'estero così lungo è un evento insolito e raro.

Il leader russo, oltre a quello con Xi, avrà numerosi bilaterali, tra cui quelli con il premier indiano Narendra Modi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Mentre è in corso di definizione un faccia a faccia a Pechino con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Cina e India "sono partner di cooperazione, non rivali". Il presidente cinese, incontrando a Tianjin il premier indiano a poche ore dall'apertura del vertice del Sco, ha detto che i due Paesi, i più popolosi del mondo, "rappresentano opportunità reciproche di sviluppo, piuttosto che minacce", secondo l'agenzia statale Xinhua. Modi, nel discorso di apertura postato sui social, ha detto che i due Paesi si muovono in direzione positiva dall'anno scorso: "Siamo impegnati a portare avanti le nostre relazioni sulla base di fiducia reciproca, rispetto e sensibilità".

Il premier indiano Narendra Modi ha riferito di aver avuto "un incontro proficuo" con il presidente cinese. "Abbiamo esaminato lo slancio positivo nelle relazioni tra India e Cina dopo il nostro ultimo incontro a Kazan", ha scritto Modi su X, in un post corredato da foto, riferendosi al summit dei Brics tenuto in Russia nel 2024. "Abbiamo concordato sull'importanza di mantenere la pace e la tranquillità nelle zone di confine e ribadito il nostro impegno per una cooperazione basata sul rispetto reciproco, sull'interesse reciproco e sulla reciproca sensibilità", ha concluso Modi.

Xi e la first lady accolgono i leader stranieri della Sco

Il presidente cinese Xi Jinping e la first lady Peng Liyuan "hanno calorosamente accolto i leader stranieri e le loro consorti, stringendo loro la mano, scambiandosi saluti e posando per le foto", in occasione del banchetto organizzato presso il Meijiang convention and exhibition center di Tianjin, città alle porte di Pechino. E' quanto riferiscono i media statali cinesi, in merito all'evento di gala serale che apre in via ufficiale il 25/mo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), il più grande del suo genere da quando il gruppo è stato fondato nel 2001, vista la partecipazione di capi di Stato e di governo da oltre 20 Paesi (su tutti il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi) dei rappresentanti di una decina di istituzioni internazionali, a partire dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Domani ci saranno i lavori della riunione plenaria e ulteriori incontri bilaterali tra i leader. La Sco comprende Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia. Altri 16 Paesi, invece, sono affiliati come osservatori o come 'partner di dialogo'.