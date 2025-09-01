ROMA - “Roma e Kuala Lumpur sono unite da un legame di profonda e sincera amicizia. Lavorerò per rafforzare ulteriormente le nostre relazioni politiche ed economiche con la Malaysia, partner chiave in un’area di crescente rilevanza strategica”. Così Raffaele Langella, nuovo Ambasciatore d’Italia a Kuala Lumpur.

Napoletano, classe 1966, Langella si laurea in Economia e Commercio all'Università di Napoli ed entra in carriera diplomatica nel 1995.

Il primo incarico alla Farnesina è alla Direzione Generale per gli Affari Economici; nel 1999 è Segretario commerciale alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Ginevra.

Nel 2002 è all'Ambasciata d'Italia a New Delhi dove svolge funzioni di Primo Segretario commerciale e, successivamente, di Consigliere commerciale. Nel 2006 rientra alla Farnesina, dove ricopre l'incarico di Capo Ufficio III della Direzione Generale per l'Integrazione Europea. tre anni più tardi e è Bruxelles, alla Rappresentanza permanente presso l'UE, dove svolge le funzioni di Consigliere per l'informazione e la stampa.

Nel 2013 è posto fuori ruolo per prestare servizio presso l'Ufficio del Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio; a fine 2015 è l'incarico di Consigliere Diplomatico Aggiunto del Presidente del Consiglio.

Nel 2017 è Ambasciatore d'Italia a Singapore, accreditato con credenziali di ambasciatore anche presso il Sultanato di Brunei. Quattro anni più tardi torna a Roma: nel 2021 è Direttore dell'Area Affari Internazionali di Confindustria, dove nell'ottobre 2023 gli viene conferito l'incarico di Direttore Generale e, successivamente, di Consigliere Diplomatico. Tornato alla Farnesina, dal dicembre 2024 era Coordinatore per le attività di diplomazia giuridica multilaterale, incarico che ora lascia per la Malaysia.