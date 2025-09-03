"Annuncio che con noi partirà l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi e tre esponenti di altri due partiti, il deputato Arturo Scotto del Pd, l'europarlamentare del Pd Annalisa Corrado, il senatore del M5s Marco Croatti.

Hanno deciso di mettere i loro corpi. Immaginate quanto questo sia importante". Lo ha detto Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza nel corso di una conferenza al Senato promossa dal M5s.

"Abbiamo presentato una interrogazione per chiedere alla Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri quali iniziative intendano assumere per tutelare la spedizione umanitaria del Global Sumud Flotilla, specie dopo le minacce israeliane di trattare "come terroristi" questo pezzo di società civile che sta agendo con forza e coraggio contro il genocidio in corso e contro l'ignavia e l'inerzia dei governi europei, tra cui quelle del governo Meloni. Il Governo italiano ha il preciso dovere di tutelare e proteggere i nostri connazionali e sarà inevitabilmente co-responsabile di qualsiasi atto illegale verrà loro perpetrato". Così in una nota il direttivo del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

"Global Sumud Flotilla fa quello che dovrebbero fare e non fanno il governo italiano e quelli europei. Cerca di rompere il blocco degli aiuti umanitari, del cibo, dell'energia, dell'acqua, ai palestinesi operato dal governo criminale di Netanyahu e dei suoi ministri, che parlano apertamente della loro intenzione di cancellare Gaza e la Palestina". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Flotilla è una missione - continua Schlein - che ha il nostro pieno sostegno e che il Partito Democratico sosterrà concretamente anche con la partecipazione di due parlamentari a bordo delle navi, Annalisa Corrado e Arturo Scotto".

"Chiediamo a Meloni di abbandonare i selfie con i cappellini", "non può essere sufficiente tradurre la Pimpa in arabo per lavarsi la coscienza. La Spagna ha deciso di dare protezione diplomatica a chi sarà su quelle imbarcazioni. Noi chiediamo al governo italiano di fare lo stesso". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte intervenendo alla conferenza stampa in Senato sulla Global Flotilla.

Sulle barche spagnole già in mare della Global Sumud Flotilla stanotte sono arrivati dei droni, ogni barca aveva il suo. Non so da dove vengano" ha detto Maria Elena Delia.

Bonelli a Sigonella aerei israeliani, spiano flotilla?

"Chiediamo immediate spiegazioni al governo su quanto accaduto nelle ultime ore: tre aerei militari israeliani hanno sorvolato la Sicilia e sono atterrati nella base militare di Sigonella. Uno di questi velivoli, un KC-130H, è decollato ieri dalla base aerea di Nevatim in Israele alle 15:10 ed è atterrato a Sigonella alle 18:40, per poi ripartire. È inaccettabile che basi italiane vengano utilizzate da aerei militari di uno Stato che sta conducendo un massacro contro il popolo palestinese". Lo afferma Angelo Bonelli, leader di Avs, aggiungendo: Il governo deve dirci chiaramente: questi aerei sono venuti a spiare la Global Sumud Flotilla, che in questi giorni si sta muovendo nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza, oppure sono venuti a caricare materiale bellico?".

"In entrambi i casi, saremmo di fronte a una gravissima complicità dell'Italia. Per questo presenteremo immediatamente un'interpellanza urgente in Parlamento: non è tollerabile che il nostro Paese metta a disposizione il proprio territorio e le proprie basi per operazioni militari che hanno come unico obiettivo quello di prolungare il genocidio a Gaza", conclude.