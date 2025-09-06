BARI - Ripensare territori e aree periferiche come luoghi sostenibili, creativi e attrattivi per il futuro: è questa la sfida di ENERGIE – Empowering New Energies and Resources in Greece Italy area, il progetto transfrontaliero che disegnerà la trasformazione di territori e aree periferiche attraverso percorsi di co-progettazione inclusiva e sostenibile.

L’8 e 9 settembre, i partner si incontreranno a Bari per avviare ufficialmente le attività e definire le prime azioni strategiche.

Finanziato dal Programma Interreg Grecia-Italia 2021-2027 e con un budget complessivo di quasi 2 milioni di euro, ENERGIE sperimenta un modello replicabile di rigenerazione intrecciando co-progettazione urbana, valorizzazione delle competenze e sviluppo sostenibile. Obiettivo: favorire la transizione sostenibile, attraendo talenti e generando nuove economie nei territori più fragili.

Per due anni, giovani talenti internazionali under 35 - selezionati tramite specifica call - lavoreranno fianco a fianco con le comunità locali per co-progettare nuovi scenari di rigenerazione, ispirati ai principi del Nuovo Bauhaus Europeo, capaci di guidare lo sviluppo urbano in modo sostenibile e innovativo.

Il progetto si sviluppa in tre comuni impegnati nella loro transizione sostenibile: Brindisi in Puglia, Matera in Basilicata e Aigialeia nella Grecia occidentale. Questi territori, pur con storie e caratteristiche diverse, condividono la sfida di contrastare lo spopolamento, riconvertire aree produttive in declino e creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile. Attraverso laboratori partecipativi, attività di ascolto e progettazione condivisa, si definiranno interventi in grado di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale locale, integrandolo con le competenze e le visioni portate dai talenti internazionali.

“La Puglia ha scelto di essere un porto aperto ai talenti, di cercarli e accoglierli con la strategia #mareAsinistra, un impegno concreto per attrarre competenze, favorire contaminazioni creative e generare nuova economia nei nostri territori”, sottolinea Luisa Torsi, presidente di ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione della Puglia, capofila del progetto. “ENERGIE - prosegue la presidente - intende dimostrare che la rigenerazione parte dalle persone: chi porta idee, creatività e visione contribuisce non solo a ripensare spazi, ma a rafforzare comunità, opportunità e reti di collaborazione. È così che costruiamo territori più sostenibili e inclusivi, capaci di attrarre e cooperare nello scenario internazionale”.

ENERGIE è quindi un progetto che mira a trasformare territori e aree periferiche in luoghi sostenibili, innovativi e attrattivi attraverso il coinvolgimento di giovani talenti internazionali under 35 e stakeholder attivi nei settori della creatività, della sostenibilità e dell’innovazione. In stretta collaborazione con le comunità locali, i talenti selezionati co-progetteranno nuove visioni urbane ispirate ai valori del New European Bauhaus nei comuni di Brindisi (Puglia, Italia), Matera (Basilicata, Italia) e Aigialeia (Grecia occidentale). Il progetto sperimenta modelli replicabili di rigenerazione creativa per contrastare le crisi demografiche e promuovere lo sviluppo sostenibile e nuove economie locali nelle aree più vulnerabili.