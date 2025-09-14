di MARIA CARMELA FIUMANÒ

ROMA – Papa Leone XIV compie 70 anni oggi, 14 settembre. Quello di oggi è il suo primo compleanno da Pontefice, dopo la sua elezione dell’8 maggio scorso. Robert Francis Prevost è nato a Chicago il 14 settembre 1955. “Carissimi, sembra che sappiate oggi compio 70 anni“, ha detto il Papa parlando ai fedeli in piazza San Pietro alla celebrazione dell’Angelus. I fedeli hanno risposto con lunghi applausi e cori da fedeli e pellegrini che hanno esposto cartelli e striscioni di auguri. Il Papa si è mostrato sorridente ma non nasconde anche una certa commozione. “Rendo grazie al Signore, ai miei genitori e ringrazio quanti hanno avuto il ricordo della preghiera. Tante grazie a tutti. Grazie e buona domenica”, conclude il Pontefice.

GLI AUGURI DI MATTARELLA

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità il seguente messaggio: “Nel giorno del Suo settantesimo genetliaco voglia accogliere i più fervidi auguri che ho il piacere di porgerLe a nome del popolo italiano, unitamente ai miei sinceri voti di benessere spirituale e personale”.

Scrive il capo dello Stato: “Desidero assicurarLe, Padre Santo, che nel proseguimento della Sua alta missione apostolica potrà sempre contare sulla collaborazione della Repubblica Italiana, che ritrova nel Suo messaggio di rispetto per la centralità dell’essere umano, di servizio e di unità il riflesso dei valori della propria Costituzione. Con l’auspicio di poterLa presto ricevere al Palazzo del Quirinale, La prego di accogliere, nella felice ricorrenza del Suo compleanno e in vista del Suo onomastico, le espressioni di affettuosa vicinanza degli italiani tutti e della mia massima considerazione”.

GLI AUGURI DI LA RUSSA: “GUIDA SICURA IN PERIODO STORICO DIFFICILE“

In occasione del compleanno del Santo Padre, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, per il tramite del Segretario di Stato, cardinale Parolin, ha rivolto a Sua Santità Papa Leone XIV, i più fervidi auguri, anche a nome dell’intero Senato della Repubblica. “Il Suo autorevole magistero rappresenta una guida sicura in un periodo storico molto difficile dilaniato da guerre e tensioni in tutto il mondo. Nel ringraziarlo per le quotidiane parole e gli insegnamenti di fede – conclude il Presidente La Russa – rinnoviamo al Santo Padre la nostra profonda gratitudine”.

ROCCA: “AUGURI A LEONE XIV, ESEMPIO STRAORDINARIO DI UMILTÀ PER IL MONDO”

“Sin dai primi giorni del suo pontificato Papa Leone XIV ha offerto al mondo un esempio straordinario di umiltà, vicinanza e spirito di servizio. La sua voce è oggi un punto di riferimento universale, capace di richiamare credenti e non credenti ai valori del dialogo, della pace e dell’attenzione verso i più fragili. Come Presidente della Regione Lazio mi sento particolarmente onorato di esprimere questi auguri da una terra che custodisce il cuore della cristianità e che ogni giorno accoglie milioni di pellegrini e visitatori mossi dalla fede e dalla speranza. A Sua Santità Leone XIV auguro un compleanno sereno e un ministero lungo e fecondo, capace di continuare a illuminare il cammino della Chiesa e dell’umanità”.