Miss Italia 2025 è Katia Buchicchio, 18 anni, originaria di Anzi, piccolo paese in provincia di Potenza.

La finale si è svolta ieri sera a Porto San Giorgio (Fermo).

"Per la prima volta - ha sottolineato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi - una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia. A Katia vanno i miei più sinceri complimenti e l'abbraccio di tutta la comunità lucana. La sua vittoria è un riconoscimento di bellezza, ma anche al talento, alla grazia e alla determinazione che la nostra terra sa esprimere". Katia "porta con sé - ha aggiunto il governatore - i sogni di tanti giovani lucani e ci ricorda che, anche partendo da un piccolo borgo, si può arrivare lontano. La Basilicata è orgogliosa di lei e le augura un futuro ricco di successi, certo che continuerà a rappresentare la nostra regione con eleganza e passione", ha concluso Bardi.