BELLUNO - C'è tempo fino a domenica 12 ottobre per presentare la domanda di ammissione. L'Associazione Bellunesi nel Mondo – APS, su iniziativa della Famiglia Bellunese di Lugano-Ticino, ha pubblicato il bando 2025 per l’assegnazione di due borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna. Le borse sono destinate a studenti meritevoli e in condizioni economiche non agiate, residenti nella provincia di Belluno e iscritti a corsi di laurea triennale presso università italiane.

Destinatari e requisiti

Possono partecipare studenti residenti nei Comuni della provincia di Belluno, diplomati nell’anno scolastico 2024/2025 con voto superiore a 90/100 e un indicatore ISEE non superiore a 45.000 euro.

Criteri di assegnazione

La graduatoria sarà stilata considerando merito scolastico, reddito ISEE e residenza. In caso di parità di punteggio, la priorità sarà data a chi avrà presentato per primo la domanda.

Erogazione della borsa di studio

L’importo di 1.000 euro sarà erogato in un’unica soluzione alla presenza dei rappresentanti della Famiglia Bellunese di Lugano-Ticino. In caso di interruzione degli studi nel primo anno, il beneficiario dovrà restituire l’importo ricevuto.

Modalità e scadenze

Le domande devono essere inviate entro domenica 12 ottobre 2025 via PEC all’indirizzo bellunesinelmondo@pec.it o passando direttamente nella sede dell’Associazione Bellunesi nel Mondo in via Cavour 3 a Belluno. Maggiori informazioni telefonando allo 0437 941160 o inviando una mail all’indirizzo email info@bellunesinelmondo.it.