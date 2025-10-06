"Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione". Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni.

"Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini - aggiunge la leader di FdI -. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro".

"Il successo del presidente Occhiuto, il successo di Forza Italia. Quindi per me è un grande successo - ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani arrivando all'albergo di Gizzeria dove si trova il quartier generale di Roberto Occhiuto -. Si conferma il centrodestra come forza che raccoglie tanti consensi. È chiaro che questo è un voto per la Calabria, però evidentemente nulla di esterno ha influito sul voto dei calabresi. Se mi aspettavo una vittoria così schiacciante? Aspettiamo i risultati, è troppo presto".

"Avete visto lo straordinario risultato, credo sia un segnale che la Calabria dà. Occhiuto ha vinto per il buon governo, per le cose fatte. Lo abbiamo detto in campagna elettorale, i cittadini hanno premiato questo lavoro. In campagna elettorale promesse servono a poco e Roberto ha vinto con una coalizione di centrodestra che lo ha sostenuto. Il voto dimostra che i calabresi vogliono stabilità. Si vince politicamente al centro", ha esclamato Tajani.

"Siamo stabilmente la seconda forza politica del centrodestra", "c'è grande voglia di centro" , ha detto poi il vicepremier azzurro a La7.

"Non c'è più un centrosinistra, c'è una sinistra", ha osservato ancora Tajani. E il compito di Forza Italia "è quello di coprire lo spazio che era della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista".

"C'è un grande risultato di forza Italia, siamo cresciuti moltissimo e non solo in Calabria - ha sottolineato il ministro degli Esteri - Ad Aosta siamo il primo partito, siamo cresciuti nelle Marche e in Calabria abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Quindi significa che c'è voglia di centro. Siamo stabilmente la seconda forza politica del centro destra - conclude Tajani - siamo cristiani, liberali, riformisti e garantisti e lo ribadiamo, c'è grande voglia di centro".