ROMA - "La Camera dei Deputati ha approvato oggi (ieri-ndr) la richiesta del Partito Democratico - votando un emendamento proposto dagli eletti del PD della Circoscrizione Estero (Ricciardi, Carè, Di Sanzo e Porta) - affinché i Comuni italiani debbano rilasciare la Carta di Identità Elettronica ai propri cittadini residenti all’estero”. Così in una nota Luciano Vecchi, Responsabile per gli italiani nel mondo del Pd, esprimendo la soddisfazione di tutto il Partito per il via libera incassato dall’emendamento in Commissione Affari Esteri.

"Una battaglia di dritti e dignità – rimarca Vecchi – vinta dal Partito Democratico a tutela dei milioni di italiani che vivono, lavorano e studiano nel mondo e che rappresentano una risorsa fondamentale per il presente e il futuro dell'Italia".