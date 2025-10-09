Israele e Hamas firmano l'accordo.
L'intesa tra Israele e Hamas su Gaza è stata annunciata nella notte italiana da Donald Trump dopo giorni di negoziazioni a Sharm el Sheikh e le forti pressioni del presidente degli Stati Uniti.
La tregua entrerà in vigore solo dopo l'approvazione del governo israeliano di Benjamin Netanyahu, ha dichiarato l'ufficio del premier.
L'incontro è previsto per le 18 ora di Israele - le 17 italiane. Ma il ministro di estrema destra Bezalel Smotrich ha dichiarato che non voterà a favore dell'accordo, minacciando che "subito dopo il ritorno degli ostaggi, lo Stato di Israele riprenderà a impegnarsi con tutte le sue forze per la vera eradicazione di Hamas e il vero disarmo di Gaza". Intanto, a Gaza i palestinesi hanno festeggiato l'annuncio dell'intesa, così come le famiglie dei rapiti della Piazza degli Ostaggi di Tel Aviv.
Intanto, si rincorrono le indiscrezioni sul contenuto operativo dell'intesa: un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che Israele rilascerà 1.950 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi ancora in vita che, secondo diverse fonti, potrebbero essere rilasciati tra domenica e lunedì. Secondo una fonte di Hamas, almeno 400 camion di aiuti umanitari dovranno entrare nella Striscia di Gaza ogni giorno durante i primi cinque giorni del cessate il fuoco. Si tratta della prima fase dei negoziati sul piano di Trump, annunciato il 29 settembre, che prevede un cessate il fuoco, uno scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi entro 72 ore, il ritiro graduale dell'esercito israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. L'annuncio dell'intesa su Gaza è stato accolto con favore dal presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen, esprimendo "la speranza che questi sforzi siano il preludio a una soluzione politica permanente (...) che porti alla creazione di uno Stato palestinese indipendente". L'intesa è stata celebrata dai paesi arabi e occidentali, a partire dall'Italia dove la premier Giorgia Meloni ha parlato di "una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate", ringraziando Trump e i mediatori per il loro sforzi. Dello stesso avviso il vicepremier Antonio Tajani, che in partenza verso Parigi per una riunione sull'attuazione del piano di pace Usa, ha ricordato che l'Italia è "pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e partecipare alla ricostruzione di Gaza". E "inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina". Plauso anche da Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Cina, Russia, Turchia ed Egitto, tra gli altri.
Israele: 'Il cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo'
La portavoce del governo israeliano ha spiegato che alle 17 (ora locale, le 16 in Italia) si terrà una riunione di gabinetto e un'ora dopo ci sarà la riunione di governo. "Entro 24 ore dalla riunione del Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore un cessate il fuoco a Gaza. L'Idf si ritirerà sulla linea gialla come indicano le mappe del piano Trump. Dopo 24 ore, inizieranno le 72 ore durante le quali tutti i nostri ostaggi saranno rilasciati e riportati in Israele".
L'esercito israeliano manterrà il controllo di circa il 53% del territorio di Gaza, ha detto la portavoce del governo.
Israele: 'Firmata la prima fase dell'intesa su Gaza'
"La bozza finale della fase uno è stata firmata questa mattina in Egitto da tutte le parti per il rilascio di tutti gli ostaggi", ha detto la portavoce del governo israeliano Shosh Bedrosian.
L'ufficio di Netanyahu, Barghouti non verrà rilasciato
L'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Marwan Barghouti non verrà rilasciato nell'ambito dell'accordo con Hamas su Gaza.
Tv, 'terroristi attaccano Idf nell'ultima ora, eliminati'
Il notiziario di Channel 12 riferisce che nell'ultima ora due diverse cellule di terroristi a Gaza hanno cercato di attaccare le truppe israeliane e sono state eliminate. Non ci sono vittime tra i militari. Durante la notte invece, due soldati dell'Idf sono rimasti feriti dopo che il loro mezzo è stato colpito da un ordigno esplosivo nel nord della Striscia. I soldati sono stati trasportati in ospedale, ha detto l'esercito.
Wsj, a Hamas servono 10 giorni per localizzare corpiostaggi
Hamas ha detto di aver bisogno di almeno 10 giorni per localizzare i corpi degli ostaggi israeliani morti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. In tutto gli ostaggi israeliani sono 48, di cui 20 sarebbero in vita. Una volta che saranno liberati, Israele dovrebbe rilasciare 250 palestinesi che sono nelle carceri israeliane e 1.700 palestinesi che sono detenuti a Gaza.
Media, se Hamas non trova corpi, entra in campo task force
Secondo fonti israeliane, se Hamas non dovesse riuscire a recuperare i corpi degli ostaggi morti, entrerà in campo una forza multinazionale istituita dal Coordinatore per i prigionieri che opererà nella Striscia di Gaza per recuperare le salme i cui luoghi di sepoltura sono noti all'Idf. Lo riferisce Channel 12.
Si tratta di una forza composta da Qatar, Egitto, Stati Uniti e Israele che opererà all'interno della Striscia; Israele fornirà equipaggiamenti di ingegneria pesante per portare a termine le operazioni.
Media, riservati per Trump 2 piani al King David di Gerusalemme
Secondo fonti israeliane, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe arrivare nel Paese domenica, ma si sta valutando anche la possibilità che arrivi sabato sera. Ynet rivela che c'è anche la possibilità che rimanga fino a lunedì mattina, se il rilascio degli ostaggi dovesse subire ritardi. La visita dovrebbe essere breve e probabilmente inizierà con un ricevimento all'aeroporto Ben Gurion. Trump potrebbe anche parlare alla Knesset. In preparazione alla visita, l'ambasciata statunitense in Israele ha contattato il King David Hotel di Gerusalemme con la richiesta di riservare due piani per il presidente Trump e il suo entourage, a partire da sabato sera e fino a domenica.
A causa della congestione dell'hotel, ciò richiederà l'evacuazione degli ospiti. Come accennato, non è ancora chiaro se il presidente pernotterà in Israele o se verrà solo per una breve visita.
Media, inizio ritiro Idf, prima le truppe logistiche a Gaza city
L'inizio del ritiro dell'Idf dalla Striscia di Gaza riguarda le forze logistiche delle divisioni che hanno operato a Gaza City nell'ultimo mese nell'ambito dell'operazione Carri di Gedeone 2. Lo riferisce Ynet.
L'esercito israeliano sta riducendo la presenza delle forze non combattenti a Gaza, e nel corso della giornata e durante il fine settimana anche le forze combattenti inizieranno a ritirarsi gradualmente dalla Striscia. Già dalla prossima settimana verranno congedati migliaia di riservisti.
Abu Mazen: 'Bene accordo su Gaza, speranza per i due Stati'
Il presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas) ha accolto con favore l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas per la Striscia di Gaza, esprimendo la speranza che possa portare alla creazione di uno Stato palestinese. Sui social media, Abbas "ha accolto con favore l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un accordo per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza" e "ha espresso la speranza che questi sforzi siano il preludio a una soluzione politica permanente (...) che porti alla fine dell'occupazione israeliana dello Stato di Palestina e alla creazione di uno Stato palestinese indipendente".
Fonte Hamas, 1.950 prigionieri liberi per 20 ostaggi vivi
Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che Israele rilascerà 1.950 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi ancora in vita: la cifra include 250 ergastolani e altri 1.700 detenuti dall'inizio della guerra. Lo scrive il Times of Israel.
Lo scambio dovrebbe avvenire entro 72 ore dall'entrata in vigore dell'accordo, che è stato anche "concordato con le fazioni palestinesi", afferma un'altra fonte interna a Hamas.
Idf, 'avviati preparativi per ritiro parziale a Gaza'
L'Idf annunciano di aver iniziato a prepararsi al ritiro parziale delle truppe dalla Striscia di Gaza nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas. Lo scrive il Times of Israel. In una dichiarazione, l'esercito afferma che "secondo le direttive di livello politico e in conformità con una valutazione della situazione, l'Idf ha avviato i preparativi operativi per l'attuazione dell'accordo".
Come parte dei preparativi, l'esercito afferma di essere pronto a spostare le truppe verso "linee di schieramento modificate nel prossimo futuro".
"Le Idf continuano a essere schierate nell'area e si stanno preparando per qualsiasi sviluppo operativo", aggiunge l'esercito. In un precedente comunicato, l'Idf aveva messo in guardia che il nord della Striscia resta per ora zona di combattimento. "L'esercito ha avviato i preparativi operativi in ;;vista dell'attuazione dell'accordo.
Nell'ambito di questo processo (...) le linee di schieramento (nella Striscia di Gaza) saranno rapidamente modificate", secondo una dichiarazione militare. Oggi è prevista una riunione di gabinetto del governo israeliano per esaminare e approvare l'accordo.
Le truppe israeliane controllano il 75% del territorio palestinese e un funzionario di Hamas ha affermato che il rilascio degli ostaggi avverrà "contemporaneamente a specifici ritiri israeliani" dalle aree della Striscia di Gaza.
'Necessari altri negoziati su disarmo Hamas e governance Gaza'
L'accordo tra Israele e Hamas annunciato ieri sera riguarda i primi passi di un quadro di pace a Gaza sostenuto dagli Stati Uniti, ma non la totalità del piano radicale in 20 punti presentato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump. Lo sottolineano funzionari Usa a conoscenza dei negoziati, citati da Abc News.
Le fonti del media americano affermano che i colloqui si sono concentrati quasi esclusivamente su ciò che accadrà nei primi giorni e settimane dell'accordo: il ritiro parziale israeliano da Gaza e lo scambio di quasi 50 ostaggi tra vivi e morti con prigionieri palestinesi. Alcuni dei punti più difficili come la governance di Gaza e il disarmo dei combattenti di Hamas dovranno ancora essere negoziati in futuro, sottolineano i funzionari Usa.
Ambasciatore israeliano in Usa, rilascio ostaggi domenica-lunedì
L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha dichiarato alla Cnn che gli ostaggi ancora vivi tenuti prigionieri da Hamas saranno rilasciati domenica o lunedì, con un lasso di tempo di 72 ore per effettuare il rilascio a partire dalla riunione di oggi del governo per approvare l'elenco dei prigionieri palestinesi da rilasciare nell'accordo di pace.
Leiter afferma che Israele spera che il piano porti alla fine della guerra, ma ciò dipenderà da come verrà attuato. "Speriamo che conduca a una completa cessazione delle ostilità e alla ricostruzione di Gaza, per il bene dei cittadini di Gaza e per il bene di Israele", afferma il diplomatico. "Ma è la prima fase, e dobbiamo vederla attuata completamente nei prossimi giorni", sottolinea.
Leiter, il cui figlio maggiore è stato ucciso in guerra mentre prestava servizio nelle Idf, ha attribuito alla pressione militare israeliana il merito di aver portato Hamas al tavolo dei negoziati dopo due anni di conflitto.
Trump, l'Iran sarà parte integrante della situazione di pace
Il presidente americano Donald Trump ha detto che l'accordo di pace tra Israele e Hamas potrebbe avere un impatto su tutta la regione, includendo persino i contributi dell'Iran.
"Questo è più di Gaza: questa è la pace in Medio Oriente", ha affermato Trump in un'intervista a Fox News aggiungendo di credere che lo storico nemico di Stati Uniti e Israele "sarà effettivamente parte integrante dell'intera situazione di pace".
Gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade
Imedia israeliani riferiscono che gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del piano di cessate il fuoco.